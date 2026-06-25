Karim López conoce su nueva casa y confirma el número que usará con Memphis Grizzlies

Karim López ya conoce la que será su nueva casa. Con el número 35 y la convicción de hacer historia en la valija, el primer mexicano seleccionado en primera ronda del Draft ha arribado al FedEx Forum de los Memphis Grizzlies, equipo que le ha abierto las puertas de la NBA. Tal y como soñó desde que era un niño que anhelaba ser basquetbolista como su papá.

Karim López, primer mexicano en primera ronda del Draft

El delantero oriundo de Hermosillo, Sonora, apareció en un video junto a su nuevo compañero Cam Boozer —tercera selección global— con la arena de los Grizzlies de fondo. Ambos, con la emoción a flor de piel, expresaron su deseo por comenzar cuanto antes su nueva etapa en el mundo del baloncesto.

Expectativas y preparación para la NBA Summer League 2026

No era para menos. López acaba de escribir su nombre en la historia, luego de que el martes se convirtió en el primer mexicano en ser elegido en una primera ronda de Draft, y apenas el segundo en llegar a la NBA por vía del reclutamiento, después del chihuahuense Eduardo Nájera, quien fue tomado por Houston Rockets en la posición 38 en el 2000 y poco después enviado a Dallas Mavericks.

"Me siento muy feliz, muy contento, bendecido. Cuando me enteré del cambio a Memphis —originalmente había sido elegido por Detroit Pistons— me sentí contento. Creo que es un equipo en reconstrucción, un equipo joven, con muchas ganas y con una cultura en la que creo que voy a encajar muy bien. Estoy muy emocionado por el futuro", dijo el sonorense, quien no olvidó a la afición que lo seguirá desde casa. "Hay que invitar a todos esos fans (mexicanos y latinos) a que vengan y que nos apoyen".

Los últimos dos años, López Moncada los pasó con los New Zealand Breakers de la Liga de Australia como elemento del programa Next Stars. Allí, su impacto y crecimiento lo convirtieron en un prospecto real para la NBA, un sueño que se hizo realidad tras su elección en el reclutamiento colegial.

Pero el camino no termina ahí. La NBA Summer League 2026 de Las Vegas, que se llevará a cabo del 9 al 19 de julio en las instalaciones de la UNLV, marcará su debut oficial con el uniforme de los Memphis Grizzlies, donde deberá ganarse su derecho de piso.

En la conferencia de prensa, el entrenador de los Grizzlies, Tuomas Iisalo, se mostró satisfecho con la llegada de Boozer, López y Saunders al equipo. Y destacó que, de manera individual, los tres tuvieron mucho éxito en su etapa previa a la NBA.

"Obviamente tenemos una idea clara de lo que han hecho estos chicos en sus situaciones anteriores, los tres han sido muy exitosos. Pero siempre hay esta fase de exploración, empezando con la Liga de Verano, de conocerlos mejor, de encontrar algunas habilidades escondidas y ver cómo eso se mezcla con los otros chicos. La otra parte en la que hay que trabajar es en la camaradería entre el grupo y ellos, que vayan conociendo a los otros", aseguró el entrenador.

Para Karim López, el viaje recién comienza. Pero el FedEx Forum ya lo espera. Y con él, toda una nación que celebra su primer elegido de primera ronda.