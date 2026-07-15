¿Cuándo debutará Karim López en la Liga de Verano de la NBA?

La espera para Karim López está por terminar.

El novato mexicano de los Memphis Grizzlies fue seleccionado en la posición 21 del Draft de la NBA de 2026, aunque aún no ha pisado la duela en la Liga de Verano de Las Vegas, Nevada. Sin embargo, el debut del nacido en Hermosillo, Sonora, está cada vez más cerca.

Según confirmó un portavoz del equipo, López sigue en camino de debutar antes de que finalice la Liga de Verano, misma que concluye el 19 de julio. El joven jugador se encuentra fuera de acción por una leve distensión en el isquiotibial izquierdo, una molestia detectada durante el proceso previo al Draft.

Foto: instagram @karimlopez



Trayectoria y expectativas en la NBA

Su estado se evalúa día a día, y aunque no ha participado en los partidos, ha viajado con el equipo y ha estado presente en el banquillo durante toda la competencia, con tal de absorber la experiencia y familiarizarse con el sistema de juego.

La oportunidad podría llegar este mismo jueves 16 de julio, cuando los Grizzlies enfrenten a los Atlanta Hawks. Para Karim Hiram López Moncada, considerado una posible piedra angular de la franquicia junto a la tercera selección global, Cam Boozer, cada minuto en la duela será valioso.

Los Grizzlies, que vieron en él un proyecto de largo plazo, esperan que su debut sea el primer paso de una carrera prometedora en la NBA, luego de destacar con New Zealand Breakers en la Liga Nacional de Baloncesto de Australia, donde en la temporada 2025-26, el alero de 2.03 metros promedió 11.9 puntos y 6.1 rebotes.

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