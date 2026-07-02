Karim López y el estrés por ser elegido más tarde de lo esperado en el NBA Draft 2026: "Se equivocaron"

Karim López esperaba impaciente en una mesa rodeado por su familia con la Bandera de México lista para ser ondeada. Pero el tictac del reloj no cesaba y comenzaba a sonar a condena mientras escuchaba al comisionado de la NBA Adam Silver pronunciar 20 nombres antes que el suyo.

Se suponía que no debía ser así, pero por fin los Memphis Grizzlies le devolvieron el aliento al elegirlo en la posición 21 en un canje con los Detroit Pistons.

Fue la noche del 23 de junio cuando Karim Hiram López Moncada se convirtió en el primer mexicano de la historia en ser escogido por un equipo en primera ronda del Draft de la mejor liga de baloncesto mundial.

El sonorense pasó a la historia al superar el pick 38 que desde el año 2000 tenía a Eduardo Nájera como el mexicano mejor posicionado. Pero el sabor fue agridulce, al estar seguro de que merecía ser elegido mucho antes.

"Fue un poco estresante estar ahí. No se suponía que estuviera tanto tiempo ahí esperando. Pero al final no controlo con quién ir, ellos me escogieron a mí. Muchos equipos no me escogieron, pero simplemente eso es más motivación y más ganas de demostrar que se equivocaron y demostrarle al equipo que sí me tomó que tomaron al jugador correcto", dijo el hermosillense en videoconferencia con medios mexicanos, entre ellos OVACIONES.

Trayectoria y retos en la carrera de Karim López

"Ya que llegué por fin después de tantos años de trabajar, es un sentimiento bonito. Es un poco irreal estar aquí, tomarme las fotos con el uniforme, ver las instalaciones... es por lo que he trabajado toda la vida, sé que pertenezco", agregó el joven basquetbolista de 19 años.

Han transcurrido solo nueve días desde que la vida de López cambió para siempre. Desde pequeño solía acudir a las arenas para apoyar su padre Hiram Chino López, un ex seleccionado nacional que lo adentró en el mundo del basquetbol. Por eso siempre supo que su destino estaba en las duelas.

Perspectivas y compromiso con el futuro deportivo

"Fue una gran noche en la que se hizo realidad el sueño de toda mi vida, pero también fue una noche estresante. El estar ahí esperando cuando dijeran mi nombre... tardó más tiempo de lo que esperaba, de lo que se suponía, pero así pasan las cosas en la vida. No siempre es como uno piensa, pero al final tuve la suerte de llegar a un equipo que creo que me valora, que está en buena posición para el futuro, que encaja con mi estilo de juego y yo encajo con ellos", comentó.

"Ha sido una primera semana muy buena, conociendo a la gente, aclimatándome un poco con mi nueva vida, mi nuevo hogar. Muy contento y feliz en un gran lugar, emocionado por estos juegos que se vienen pronto. Siempre he creído que lo iba a lograr y estar aquí es parte de mi mentalidad, siempre fue la misma, pero fue mejorando y agarrando cositas que me ayudaron, pero siempre tuve la determinación de que lo iba a hacer", reforzó.

Para llegar a este punto, Karim debió hacer un sinfín de sacrificios. A los 14 años salió de casa rumbo al Joventut Badalona de España, club que le ofreció un contrato profesional en 2022. Y fue justo ese el momento de inflexión en su carrera para despuntar.

"Es una decisión importante en la vida de una persona, salir de su casa, ir a vivir sin sus papás. Todavía más vivir en otro continente, pero lo hice porque sabía que era parte del camino y si cualquier persona siente que lo va a beneficiar, que tenga el coraje y sepa que lo va a ayudar. Será difícil, pero si se mantiene enfocado en lo que quiere, le va a servir, será algo de lo que estará agradecido toda su vida", narró Karim sobre aquel momento en que tomó la valija y cruzó el océano en busca de sus sueños.

Se hizo realidad mi sueño, quiero ser un jugador que tenga un impacto inmediato, dice Karim López tras su llegada a @NBA para jugar con Memphis Grizzlies.



El joven hermosillense que hizo historia al llegar a la NBA dijo sentirse listo para su debut, luego de participar en el... pic.twitter.com/iaWmTxf7RN — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) July 2, 2026

Luego, los New Zealand Breakers lo acogieron en la Liga Nacional de Baloncesto de Australia, donde compitió contra hombres hechos, contra jugadores que habían dejado atrás la adolescencia, y contra el rigor de una liga que no perdona. Pero contra todo, demostró.

En la temporada 2025-26, el alero mexicano de 2.03 metros promedió 11.9 puntos y 6.1 rebotes. Números que parecen fríos, pero que encierran madrugadas de entrenamiento, almuerzos solos en ciudades extrañas y el eco de una madre al otro lado del teléfono. Y con esa carta de presentación, ha dado el salto a la NBA de manera precoz, como siempre ha sido.

"Debo mantener la cabeza baja, los pies en la tierra y seguir trabajando. Esto es algo que comienza y no es como que ya llegué y puedo tirar sin hacer nada. Esto apenas comienza, no quiero ser un jugador mediocre, quiero ser un gran jugador que tenga un impacto inmediato y futuro también. No hay otra manera de hacerlo más que trabajar, estoy enfocado en eso y creo que me ayudará en la vida, fijando un objetivo", afirmó.

"Soy ambicioso, tengo expectativas muy altas para mí mismo, tengo objetivos a corto, mediano y largo plazo. Quiero se un gran jugador, que contribuya a ganar, que pueda estar en un equipo bueno y es lo que estamos construyendo aquí. Tengo expectativas altas. Ayuda a salir del país, experimentar diferentes estilos del juego, ver diferentes maneras de pensar de coaches y jugadores. Lo que traté de hacer fue absorber la mayor cantidad de información y creo que no hay un camino ideal", añadió.

Antes de Karim, los Grizzlies eligieron con el tercer pick global al egresado de Duke, Cam Boozer. Con ambos, el equipo de Memphis ha decidido apuntalar una profunda reconstrucción tras la salida de Jared Jackson Jr a Utah Jazz a mediados de la campaña anterior, así como recién se desprendió de su gran figura, Ja Morant, enviado a Portland Trail Blazers.

"Tenemos un equipo joven, con muchos talentos como yo, como Cam (Boozer). Jugadores que apenas vamos empezando, de 18, 19, 20 años. Hay más jugadores que tienen mucho talento y creo que tenemos un buen futuro por la manera en la que trabajamos, tenemos a un gran coach y creo que estamos bien encarrillado para un buen futuro y una nueva era en los Grizzlies", aseguró.

López Moncada utilizará el jersey número 35 con los Grizzlies, toda vez que su inseparable dorsal 21 estaba ocupado por Jahmai Mashack. De todas maneras —y aunque fue doloroso para él— Karim ve una conexión especial con haber sido elegido precisamente con ese pick.

"El 21 es un número familiar, lo usó mi papá, significa mucho para nosotros, quizás no fue casualidad que se haya dado así", dijo y se mostró ilusionado con poder ser factor determinante para que los Memphis busquen disputar un juego oficial en México en el futuro. "Un partido en la Ciudad de México sería muy bonito. Es algo que sin duda alguna quiero que pase, ojalá en un futuro muy cercano. Sería una gran oportunidad, un sueño".

Finalmente, Karim López no dejó pasar la oportunidad para refrendar su amor por la Selección Mexicana de Baloncesto. Pues por más que ahora su agenda esté más ocupada que nunca, siempre tendrá tiempo para los 12 Guerreros.

"Yo he dicho que estoy comprometido siempre y cuando pueda, siempre que los compromisos y la salud lo permitan, quiero jugar con la Selección. No solo me siento comprometido, porque me gusta, es algo que me divierte, que siempre he querido hacer. Ahí me tendrán. Ojalá pueda estar ahí (Olímpicos) y competir en ese escenario tan grande. Es una gran oportunidad para el basquetbol mexicano, así que la verdad sueño y quiero hacer", sentenció.