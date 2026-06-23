Karim López hace historia como primer mexicano en ser seleccionado en primera ronda de NBA Draft y jugará con Grizzlies Memphis

Karim López se levantó del asiento y abrazó a su madre. El comisionado de la NBA Adam Silver acababa de pronunciar su nombre —como tantas veces soñó— y caminó al estrado mientras se abrochaba ese saco confeccionado con detalles en dorado como tacos. Banderas de México y la cruz que evidencia su fe. El hermosillense hizo historia al convertirse en el primer mexicano en ser seleccionado en primera ronda del Draft.

Karim Hiram López Mondaca se puso la gorra de los Detroit Pistons, pero de inmediato supo que había sido canjeado a los Memphis Grizzlies.

Si bien su elección cayó hasta la posición número 21 del Draft 2026 y no logró la meta de entrar en los Lottery Picks, el de Hermosillo, Sonora, ahora deberá demostrar que el resto de los equipos se equivocó y es un talento generacional.

López, de 2.04 metros de altura, registró números sumamente destacados con los New Zealand Breakers la temporada pasada en la Liga de Australia. Ahora, es ya el primer basquetbolista tricolor en ser elegido en la primera ronda del Draft y apenas segundo que llega por esta vía después de Eduardo Nájera, quien fue escogido en la posición 38 en el año 2000, curiosamente, también canjeado al momento por Houston Rockets a Dallas Mavericks.

Contexto y expectativas del Draft 2026

La temporada pasada, el joven de 19 años promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes, 1.9 asistencias, 1.2 robos y 1.0 tapones por partido, y fue más efectivo en ataque desde los 4.5 metros o menos. Sin embargo, Karim tiene el potencial para ampliar su juego ofensivo y su estatura, además de su atletismo, lo que le permitiría ser eventualmente un factor importante también en defensa.

Memphis realizó dos intercambios para bajar posiciones desde la selección número 16, pero aun así logró incorporar a un jugador talentoso como el sonorense, quien aportará valor en ambos lados de la cancha y debería encajar bien junto a Cameron Boozer, a quien los Grizzlies seleccionaron con el tercer pick global.

López Mondaca nació el 12 de abril de 2007 en Hermosillo, Sonora. Desde pequeño acompañó a su padre en las duelas y se propuso seguir sus pasos. Contrario a lo que muchos le aconsejaban de ir al baloncesto colegial en Estados Unidos, firmó con los New Zealand Breakers como Next Star.

Y a pesar de estar del otro lado del mundo, llamó la atención del entorno NBA, a tal grado que ha encontrado su lugar a unos 2 mil 116 kilómetros de casa, una distancia considerable, pero no tan amplia como cuando probó suerte en la exótica Oceanía para pulir su juego. Ahora, será Tuomas Iisalo, que asumió oficialmente el cargo tras haber ejercido como asistente principal y luego como entrenador interino, quien se hará cargo del resto de su desarrollo en las duelas.

Karim es parte de la que se considera como una de las generaciones de jugadores más talentosas de los últimos tiempos en el Draft. Y fueron los Washington Wizards los que tuvieron el privilegio de seleccionar al prodigioso alero de BYU, AJ Dybantsa, con la primera selección general de 2026.

Antes del Draft del martes en el Barclays Center de Brooklyn, se creía que los Wizards estaban decidiendo entre Dybantsa y el prodigio de Kansas, el base-escolta Darryn Peterson. Finalmente, los Utah Jazz seleccionaron a Peterson en el puesto número 2. Luego, el nuevo equipo de López, los Grizzlies, seleccionaron al alero de Duke, Cameron Boozer, en el puesto número 3, que sigue los pasos de su famoso padre, Carlos Boozer.

En el puesto número 4, los Chicago Bulls eligieron al alero de Carolina del Norte, Caleb Wilson, quien completó la lista de los máximos contendientes a las primeras posiciones del Draft. Ahora, será tarea de Karim demostrar que debió estar entre esos nombres. Por lo pronto, será momento de disfrutar un hito histórico para México.