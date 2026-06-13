Knicks son campeones primera vez en más de 50 años; vence a los Spurs

¡Rompieron la maldición! Este sábado 13 de junio los Knicks lograron romper su sequía de 53 años sin títulos en la NBA.

El equipo de Nueva York liquido la serie con una ventaja de 4-1, para vencer por 94 a 90 a los Spurs de San Antonio.

Es el tercer título de la NBA para los Knicks, después de que también se coronaron en las temporadas de 1970 y 1973.

Esta vez la estrella fue la base Jalen Brunson fue clave en el triunfo con una actuación estelar de 45 puntos en Texas, mientras los cánticos de "¡Vamos, Knicks!" resonaban en las gradas de San Antonio.

HUGE OFFENSIVE BOARD BY MITCHELL ROBINSON.



WHAT A PLAY FOR THE KNICKS TO KEEP POSSESSION. pic.twitter.com/ImFcnQ42Sq — NBA (@NBA) June 14, 2026

El tramo final del juego estuvo lleno de tensión luego de que los Knicks dieron la voltereta en el marcador justo cuando el reloj marcaba que restaban 2:07 minutos para culminar el juego. Fue entonces cuando se desplegó una batalla por puntos mínimos para salvar el triunfo.

Sin embargo, los Spurs cayeron en el nerviosismo y fallaron varias oportunidades tanto con disparo de tres puntos como en tiros libres.

En contraste, los Knicks recibieron un impulso ánimo y cuando el marcador les daba una ventaja de 93-90 con 7.7 segundos en el reloj, OG Anunoby lanzó un tiro libre que les aseguraba la victoria.

THAT FIRST NBA CHAMPIONSHIP IN 53 YEARS FEELING ???? pic.twitter.com/zX6gdkHYWH — NBA (@NBA) June 14, 2026

Victor Wembanyama, estrella de los Spurs, intentó pelear con un disparo de tres puntos, pero como en pocas ocasiones falló en la puntería y debió resignarse a la derrota.

Ya con el cetro en mano, Brunson contuvo las lágrimas mientras intentaba explicar lo que significaba la victoria para la ciudad.