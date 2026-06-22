Karim López y una cita con la historia en el NBA Draft 2026

Karim López era un jovencito de tan solo 14 años de edad cuando su padre y exjugador de la Selección Mexicana de Baloncesto, Jesús el Chino López, manejó junto a su familia por más de 10 horas desde Hermosillo hasta Chihuahua con tal de que su hijo pudiera entrenar con los 12 Guerreros. Ahora, ese adolescente está por convertirse en el primer mexicano elegido en primera ronda del NBA Draft 2026.

Trayectoria y proyección de Karim López en el baloncesto internacional

Aquel fogueo fue parte integral del desarrollo de López. Y ahora, el bullicio de Nueva York se sentirá diferente esta noche del 23 de junio cuando Karim se ponga la gorra del equipo al que representará durante los próximos años en la máxima liga de baloncesto mundial. En el elegante Hotel Lotte, a pocas cuadras del Rockefeller Center, un grupo de jóvenes sueña en voz alta. Y ahí estará un mexicano orgulloso.

Todos ellos son los elegidos, esos que han trabajado toda una vida para escuchar su nombre en el Barclays Center. Entre ellos, una presencia que nadie quiere pasar por alto con el alero hermosillense que está a punto de escribir un capítulo inédito para el baloncesto de este país, que por tantos años esperó ver a uno de los suyos en esa vitrina.

Expectativas y contexto del NBA Draft 2026 para México

Será en Brooklyn, donde la historia podría cambiar para siempre. Karim Hiram López Mondaca, nació en Hermosillo, Sonora, el 12 de abril de 2007. A sus 19 años, tiene todas las herramientas para convertirse en el latinoamericano mejor elegido en la historia del Draft. Su envergadura de 2.13 metros y su atletismo de nivel NBA llaman la atención de los cazatalentos. Pero lo que realmente cautiva es su trayectoria.

En la temporada 2025-26, cuando militaba en el programa Next Stars de la Liga Nacional de Baloncesto de Australia, anotó 358 puntos. Una cifra que supera a figuras como LaMelo Ball, Josh Giddey y Alex Sarr. La comparación que más resuena entre los analistas es la de Aaron Gordon, un jugador físico, intenso y con un techo defensivo que puede incomodar a cualquiera.

Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. López necesita tiempo para pulir su tiro exterior y mejorar el manejo de balón, esos detalles que separan a un buen jugador de una estrella. Pero el potencial es innegable. Y en un Draft donde casi todos coinciden en que es una generación de 25 jugadores con capacidad para convertirse en figuras, el mexicano se perfila como el único prospecto internacional con garantías de salir en la primera ronda.

"Quiero ser un gran jugador, quiero ser la mejor versión de mí mismo, como sea que eso se vea. Tengo muy muy altas expectativas sobre mí mismo, creo que más alto que cualquier persona que esté por entrar a la liga. Sé que voy a ser un gran jugador, no tengo dudas de eso", dijo recién a los canales de NBA México.

A su alrededor, los nombres que acaparan los titulares son otros. AJ Dybantsa, de BYU, es el favorito para el número uno y se proyecta a los Washington Wizards. Darryn Peterson, de Kansas, seguiría en la segunda posición rumbo a Utah Jazz, mientras que Cameron Boozer, de Duke, se uniría a Memphis y Caleb Wilson, de UNC, terminaría en Chicago Bulls. Pero las predicciones, como el viento en Nueva York, pueden cambiar en cualquier momento. Hasta que el comisionado Adam Silver anuncie el nombre del primer elegido, nada está escrito.

Para México, la expectativa es enorme. El récord histórico lo tiene Eduardo Nájera, elegido en la posición 38 del Draft del año 2000. Karim López tiene 26 años después la oportunidad de superar esa marca, de poner a su país en un lugar que nunca antes había ocupado. Y lo hará en el Barclays Center, el escenario donde los sueños se hacen realidad.

La intriga, sin embargo, persiste. Nadie sabe qué equipo se hará con sus servicios. Los primeros 14 puestos se definen por sorteo entre los equipos que no llegaron a Playoffs, un sistema de lotería que siempre guarda sorpresas. Los otros 10 restantes se asignan por récord, y las posiciones 15 a la 30 dependen del desempeño en postemporada. El destino de López está en manos de una pelota que baila en una máquina, de una combinación de números que puede cambiarlo todo.

Mientras tanto, en el Hotel Lotte, el joven mexicano mira por la ventana y ve las luces de Manhattan. Sabe que en unas horas, su vida dará un giro. Sabe que el básquetbol mexicano entero estará mirando. Y aunque el futuro sea incierto, hay algo que ningún experto puede proyectar, la fuerza de quien ha recorrido un camino más largo que la mayoría para llegar hasta aquí.