Chris Johnson revela que padece esclerosis lateral amiotrófica

Chris Johnson ha compartido que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La leyenda de la NFL y tres veces seleccionado al Pro Bowl reveló que la enfermedad neurodegenerativa le ha arrebatado su voz y casi toda su movilidad en apenas un año, pero no ha logrado quitarle lo que siempre lo distinguió, esa tenacidad que lo llevó a correr 2 mil 006 yardas en una temporada.

¿Cómo afecta la ELA a Chris Johnson?

A pesar de que ahora debe usar un generador de voz activado por sus ojos para comunicarse, CJ2K no se rinde, pues ha elegido luchar a pesar de que no existe actualmente una cura para esa enfermedad.

"En primer lugar, quiero que la gente sepa que sigo siendo yo", dijo Johnson en una entrevista con el exdefensivo de New York Giants, Michael Strahan. "La ELA ha cambiado lo que mi cuerpo puede hacer, pero no ha cambiado quién soy".

Reacciones y apoyo de la comunidad deportiva

El diagnóstico llegó en 2025, y desde entonces el deterioro ha sido implacable. El ex corredor de 40 años recordó los primeros síntomas, al sentir una debilidad en el agarre que parecía insignificante. Poco después, tomó precauciones y grabó su voz para que el dispositivo generador la reprodujera, un acto de previsión que hoy resulta vital. Pero ni esa preparación lo blindó ante la velocidad con que la enfermedad avanzó.

"Ha seguido progresando mucho más rápido de lo que jamás imaginé. Quiero que la gente entienda lo rápido que la ELA puede atacar el cuerpo", declaró Johnson. "Hace poco más de un año, estaba cargando a mi hija de 7 años para que pidiera un deseo con su pastel de cumpleaños. Hoy, no podría hacerlo".

La ELA, conocida también como enfermedad de Lou Gehrig, es un trastorno que destruye las neuronas motoras hasta provocar la muerte. En el caso de Johnson, no hay antecedentes familiares, como ocurre en el 90% de los casos al ser una enfermedad mayormente espontánea y no genética.

¿Qué enfermedad padece Chris Johnson?

"Mis médicos creen que mi caso es lo que se llama ELA esporádica, que es como se presenta la gran mayoría de los casos de ELA", explicó. "Esa es una de las razones por las que esta enfermedad puede ser tan impactante. Puede afectar a alguien que nunca lo esperaría".

El impacto en el mundo del futbol americano fue inmediato. Los Tennessee Titans, el equipo que lo seleccionó en la primera ronda del Draft de 2008 y donde forjó su leyenda, emitieron un comunicado en el que su propietaria, Amy Adams Strunk, expresó el sentir de toda una organización.

"Hay personas que dejan una huella imborrable en una organización, una huella que simplemente no se puede expresar con palabras. Chris Johnson es una de esas personas para nosotros. Su liderazgo en el campo, sumado a su impacto en el vestuario y en la comunidad de Nashville, lo han convertido en un elemento permanente de la historia de esta franquicia", expresó.

"Enterarnos de esta noticia es sumamente difícil, y apoyaremos a Chris en cada paso del camino. Lo acompañamos a él y a su familia en este momento tan difícil, y nos unimos a nuestros aficionados de todo el mundo para expresar nuestro cariño por Chris", continuó.

Johnson, que jugó seis temporadas con los Tennessee Titans, una con los New York Jets y tres con los Arizona Cardinals, acumuló un total de 9 mil 651 yardas y 55 touchdowns en 10 temporadas. Pero el número que realmente lo define no está en las estadísticas.

"Sinceramente, no sé si uno llega a asimilarlo del todo", confesó sobre el diagnóstico. "Al principio, estás en estado de shock. Luego te das cuenta de que tienes dos opciones: rendirte o luchar. Yo elegí luchar".

Esa decisión tiene nombres y rostros. Su esposa Brittany y sus cuatro hijos, son el motivo por el cual CJ2K escogió afrontar esta lucha, con tal de seguir cerca de ellos.

"No se ha separado de mi lado en ningún momento", dijo sobre su esposa. "Mis hijos también son una gran razón por la que sigo adelante. Cada día me levanto con ganas de pasar más tiempo con ellos, crear más recuerdos y simplemente ser su padre. Me dan un motivo para seguir luchando".

Johnson no está solo en esta batalla. Tim Shaw, excompañero en los Titans diagnosticado con ELA en 2014, ha librado su propia guerra durante años. Ahora, dos excompañeros comparten el mismo adversario. Pero si algo demostró CJ2K en los campos de la NFL, fue que nunca se rinde ante un obstáculo.