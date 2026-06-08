El hijo pródigo vuelve: Chiefs recuperan a una pieza clave de sus títulos

Kansas City Chiefs dio a conocer el regreso del cornerback L'Jarius Sneed, a quien firmaron por una temporada con un contrato que puede alcanzar los 5 millones de dólares.

En Ovaciones te decimos todos los detalles del regreso de L'Jarius Sneed, así como de su trayectoria en Kansas City Chiefs.

Foto: @sneed_



Trayectoria y desempeño de L'Jarius Sneed en Kansas City Chiefs

Sneed, de 29 años de edad, inició su carrera en los Chiefs en 2020, seleccionado en la cuarta ronda procedente de Louisiana Tech. Bajo la dirección del coordinador defensivo Steve Spagnuolo, pasó de ser nickelback a convertirse en uno de los pilares de la secundaria, ayudando al equipo a ganar dos Super Bowls.

En sus últimas tres temporadas con Kansas City acumuló 262 tackleadas, 33 pases desviados, 7 intercepciones, 4.5 sacks y 4 balones sueltos forzados.

Su nivel llamó la atención de otros equipos y en 2024 fue traspasado a los Tennessee Titans, que le dieron una extensión de cuatro años.

Regreso a los Chiefs tras paso complicado por Tennessee Titans

Sin embargo, en Tennessee su rendimiento bajó por problemas persistentes en el cuádriceps. Los Titans lo liberaron en marzo de 2026, lo que abrió la puerta para su regreso a los Chiefs.

Sneed se une a una secundaria muy distinta a la que dejó, liderada por el novato de primera ronda Mansoor Delane y el nickel Kader Kohou.

Para el esquinero, este 2026 representa una temporada clave de redención, con la oportunidad de demostrar que sigue siendo un cornerback de alto nivel.

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