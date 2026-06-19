Tom Brady y Fernando Mendoza: así fue la curiosa primera interacción de ambos en Las Vegas Raiders

Las Vegas Raiders convirtieron a Fernando Mendoza en la primera selección global del NFL Draft 2026. A la espera de que sea el mariscal de campo franquicia y el futuro de la franquicia.

Lo hicieron a la espera de que Tom Brady, copropietario minoritario y el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, sea su guía y mentor. Y, sin duda, los dos han comenzado su relación de la mejor manera posible.

Según informes, se parecen mucho más de lo que el aficionado promedio podría pensar. Es cierto que Mendoza es socialmente menos ágil que en el campo. Mientras que Brady es un asesino de sangre fría. Pero ambos tienen la mentalidad de que van a trabajar más que nadie en el mundo.

Esa es su mentalidad compartida. Por eso es que la primera interacción de Brady con el egresado de Indiana, fue romper el hielo de golpe.

La primera videollamada de Fernando Mendoza con Tom Brady en el NFL Draft Combine quedó grabada en la memoria de ambos como el momento en que dos mundos chocaron para luego fundirse en uno solo. Mendoza, visiblemente nervioso, cometió el error que muchos cometerían al dirigirse a una leyenda viviente.

"¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa, señor Brady? ¿Cómo está?", fueron las primeras palabras del joven mariscal. La respuesta de Brady no se hizo esperar, seca y directa, como suele ser su carácter: "Puede llamarme Tom. El señor Brady es mi padre”, dijo.

Y ese es el tipo de persona que es Mendoza, quien llamará a todos Sr. y Sra. por la educación que le han inculcado en casa, y ese es el tipo de persona que es Brady, alguien que quiere que Mendoza, con quien está a punto de tener una relación muy cercana, lo llame por su nombre de pila. Directo al grano, sin rodeos.

Aquel intercambio, aunque breve, estableció las reglas de una relación que promete ser fundamental para el desarrollo del joven quarterback. Para los Raiders, sin embargo, la paciencia será una virtud necesaria. Mendoza no será el titular de inmediato. Ese puesto es de Kirk Cousins a menos que lo pierda.

Fernando Mendoza tuvo una videollamada con Tom Brady cuando se encontró con los Raiders por primera vez en el combine:



Mendoza: "¡Oh, rayos! ¿Qué pasa, Sr. Brady?!



Brady: "Puedes llamarme Tom...Sr. Brady es mi papá"



pic.twitter.com/41jWSO5itb — Raiders México (@LVRaidersMex) June 19, 2026

Pero el tener a alguien como Cousins en el equipo para ayudarlo a formarse y guiarlo es clave. Y luego tienes al mejor de todos los tiempos en la directiva, se podría decir, ayudándolo también.

Los Raiders lo tienen todo planeado. Ahora, solo tienen que desarrollar a su jugador, y parte de eso es sentarlo detrás de un mariscal de campo veterano.