Raúl Jiménez se queda sin equipo a cuatro días del Mundial; Fulham no lo renovará

Raúl Jiménez se quedó sin equipo a cuatro días de iniciar la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.El delantero no será renovado por Fulham y quedó fuera del equipo.

La escuadra de los Cottagers anunció este lunes que el atacante forma parte del grupo de jugadores cuyos contratos expiran al término de la temporada 25-26, en los que se encuentra el futbolista mexicano.

Además, anunció una lista en la que informó de los jugadores a los que les ofreció contrato de renovación y en ella no aparece el goleador.

"Queremos agradecerles a cada jugador su servicio y esfuerzo durante su tiempo en Fulham, y les deseamos la mejor de las suertes en los siguientes capítulos de su carrera", precisó el club.

Los jugadores que quedaron fuera del Fulham son: Raúl Jiménez, Steven Benda, Devan Tanton, Bradley de Jesús, Ollie Gofford, Charlie Robinson, Joseph Walters, Tom Wingate, Callum Cliff, Marcel Hall, Ruban Khan, Oliver Mayer, Harley Platel, Quinn Schutter.

De esta manera, el delantero titular de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, jugará el torneo sin equipo oficial, a la espera de saber cuál es su futuro para la próxima temporada.

An update on player contracts following the 2025/26 season. ?? pic.twitter.com/SKSJGdYdHj — Fulham Football Club (@FulhamFC) June 8, 2026

Los números de Raúl Jiménez con Fulham

Raúl Alonso Jiménez estuvo un total de tres temporadas con Fulham, en las que marcó 31 goles en 113 juegos con seis asistencias.

De esa cantidad de anotaciones, 28 fueron en la Premier League y tres en Copas Nacionales. Su mejor temporada fue la 2024-25, en la que marcó un total de 12 goles en la Premier con los Cottagers.

En su última temporada, marcó nueve goles en la Liga Inglesa y no anotó en las Copas Nacionales, en el que fue su último año en el Fulham.

Ahora habrá que esperar para saber el futuro de Raúl Jiménez a sus 35 años, ya que está la versión de que podría regresar a los Wolves para ayudarlos a volver a la Premier League tras haber descendido, o incluso regresar al futbol mexicano, donde América con Guillermo Almada como nuevo DT, podría recibirlos con los brazos abiertos.