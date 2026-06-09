Raúl Jiménez vuelve a los Wolves; firmó por dos años y buscará el ascenso en Inglaterra

Raúl Jiménez se quedó sin equipo por muy poco tiempo. Si bien Fulham no le renovó para quedarse en la Premier, Wolverhampton lo recuperó de inmediato y este martes anunció que vuelve al club de Molineux.

Aunque lo hará en la Segunda División de Inglaterra, ya que los Wolves perdieron la categoría esta temporada y descendieron a la Championship.

Por ello es que la escuadra de los Lobos ha recuperado a su ejemplar mexicano, en un contrato por los próximos dos años con opción a uno más.

De esta forma, el delantero de la Selección Mexicana, quien se encuentra concentrado para la Copa del Mundo, volverá al equipo de sus amores en Inglaterra, luego de tres años que estuvo en Fulham.

Raúl consiguió quedarse en Europa; América tendrá que esperar

El objetivo de Raúl era quedarse en Europa por lo menos un año más, ya que con 35 años recién cumplidos, considera que aún está muy vigente, máxime de que jugará en 2nda de Inglaterra, una bastante competitiva.

Con ello, su retorno a las Águilas del América tendrá que esperar al menos dos años más, y si en todo caso sucede, Raúl volvería a la querencia ya con 37 años en plena veteranía.

Fulham ahora sí le dio una buena despedida

Una vez que se hizo oficial el retorno de Raúl Alonso a Wolverhampton, Fulham ahora sí le dedicó un video de agradecimiento con sus mejores momentos.

"115 partidos, 31 goles. Nuestra sensación mexicana. Gracias Raúl", fue como los Cottagers se despidieron del ariete mexicano, quien llegó a ser titular indiscutible en ese club.

There´s something that the Wolves want you to know... ?? pic.twitter.com/YyuEW44Qqc — Wolves (@Wolves) June 9, 2026

Una leyenda de los Wolves vuelve a casa

No cabe duda que Jiménez es una leyenda de los Wolves porque metió 40 goles en la Premier para ser su mejor anotador en una de las Ligas más fuertes de Europa.

Además, en las cinco temporadas que estuvo previamente en ese equipo, marcó un total de 57 goles en 166 juegos, en todas las competiciones, incluida Europa League, a donde los Wolves llegaron en la primera etapa del delantero en el equipo.