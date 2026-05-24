Festejo del Cruz Azul en el Ángel de la Independencia desata euforia en CDMX tras vencer a Pumas

La emoción del futbol mexicano volvió a apoderarse de las calles de la Ciudad de México en una noche marcada por cánticos, banderas y una movilización que comenzó a pocos minutos del silbatazo final.

Miles de aficionados siguieron atentos cada segundo de la intensa final entre Pumas y Cruz Azul, mientras el Ángel de la Independencia comenzaba a llenarse de seguidores celestes que esperaban celebrar una nueva hazaña histórica.

Lo que ocurrió después convirtió Paseo de la Reforma en uno de los puntos más vibrantes de la capital.

En Ovaciones te decimos cómo se vivió los festejos del Cruz Azul en las calles de la CDMX.

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Aficionados celebran victoria del Cruz Azul

Apenas unos minutos después del silbatazo final en Ciudad Universitaria, cientos de aficionados de "La Máquina" comenzaron a llegar al Ángel de la Independencia para celebrar el campeonato.

Con camisetas, tambores, banderas y cánticos, los seguidores celestes abarrotaron la zona de Paseo de la Reforma, donde la fiesta fue creciendo conforme avanzó la noche.

Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo desde las 9:30 de la noche comenzaron a concentrarse aficionados, aunque fue cerca de las 10:00 PM cuando la movilización aumentó considerablemente.

¡REFORMA SE PINTÓ DE AZUL!



Aficionados de Cruz Azul comenzaron a llegar al Ángel de la Independencia para celebrar la décima estrella de La Máquina. ?? pic.twitter.com/mu7Dar7bnI — Ovaciones (@ovaciones) May 25, 2026

Los seguidores del Cruz Azul celebraron entre luces, bocinas y porras, mientras comerciantes ambulantes aprovecharon la alta concentración de personas para vender banderas, bufandas y artículos conmemorativos del título.

Aunque parte de los festejos oficiales se realizaron en un hotel al sur de la capital, el Ángel de la Independencia volvió a convertirse en el símbolo de las grandes celebraciones deportivas en México.

Festejos del Cruz Azul en vivo desde el Ángel de la Independencia

Operativo asegura fiesta del Cruz Azul

Desde horas antes de la final, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX implementaron un importante operativo en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para controlar la llegada de aficionados.

Como parte de las medidas preventivas, las escalinatas del monumento fueron cercadas con vallas metálicas y resguardadas por decenas de policías para evitar incidentes y proteger el histórico sitio.

Autoridades capitalinas informaron que también se realizaron cierres parciales y vigilancia especial en avenidas cercanas a Paseo de la Reforma ante la creciente presencia de seguidores cementeros.

Además, el dispositivo de seguridad incluyó patrullajes permanentes y presencia de elementos de tránsito para agilizar la circulación y prevenir accidentes durante los festejos del Cruz Azul.

El operativo también se mantuvo en el Estadio Olímpico Universitario, donde más de 3 mil policías participaron en las labores de vigilancia durante la final entre Pumas y Cruz Azul.

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