Famosos celebran victoria del Cruz Azul tras histórica final ante Pumas

La pasión por el futbol mexicano volvió a desbordarse en una noche que quedará marcada en la memoria de miles de aficionados.

Entre gritos, cánticos y una atmósfera cargada de tensión, Cruz Azul logró protagonizar una remontada épica que encendió las redes sociales y provocó reacciones inmediatas de celebridades, conductores y artistas que no ocultaron su emoción.

La euforia celeste no solo se vivió en el estadio, también se trasladó al mundo del espectáculo, donde varios famosos presumieron su amor por "La Máquina".

En Ovaciones te contamos cómo fue que los actores, cantantes y famosos reaccionaron a la victoria del Cruz Azul.

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Cruz Azul vs Pumas

La Final entre Cruz Azul y Pumas UNAM ofreció uno de los partidos más emocionantes de los últimos torneos de la Liga MX.

El Estadio Olímpico Universitario se convirtió en el escenario de una auténtica batalla futbolística que mantuvo al borde del asiento a los aficionados presentes en Ciudad Universitaria.

Pumas tomó ventaja durante la primera mitad y por momentos hizo pensar que el título se quedaría del lado auriazul. Sin embargo, Cruz Azul reaccionó en el momento más importante y encontró la manera de cambiar la historia.

La tensión aumentó conforme avanzaron los minutos, especialmente tras el empate celeste que revivió las esperanzas de la afición.

Ya en la recta final del encuentro, la escuadra cementera aprovechó y logró conseguir el campeonato, el cual desató una fiesta en las tribunas. Con esta victoria, Cruz Azul sumó su décimo título de Liga MX.

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Famosos celebran victoria de "La Máquina"

La coronación de Cruz Azul provocó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre figuras del entretenimiento que han demostrado públicamente su pasión por el club cementero.

Eugenio Derbez

Uno de los primeros en reaccionar fue Eugenio Derbez, reconocido aficionado de Cruz Azul.

El actor compartió en redes sociales la manera en que recibió la noticia del campeonato y dejó ver la emoción que vivió durante los últimos minutos del partido.

El Capi Pérez

Otro famoso que no ocultó su felicidad fue El Capi Pérez. A través de una historia de Instagram, el conductor mostró su festejo tras el silbatazo final, pese a que fue una celebración silenciosa debido a que su hijo se encontraba dormido, aunque no fue impedimento para reflejar su emoción.

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Eduin Caz

La celebración también llegó al regional mexicano. Eduin Caz, líder de Grupo Firme, quien compartió videos en los que apareció celebrando la victoria de su equipo favorito junto a su familia.

Entre abrazos y muestras de emoción, el cantante dejó claro que vivió intensamente la histórica remontada de "La Máquina".

Franco Escamilla

El comediante e influencer Franco Escamilla también se sumó a la euforia por el campeonato de Cruz Azul. A través de una historia en Instagram, el regiomontano compartió cómo reacciono a la histórica remontada del equipo.

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