¡Club América ya tiene nuevo director técnico! Guillermo Almada toma el mando de las Águilas

El Club América inicia una nueva etapa en uno de los momentos más exigentes de su historia reciente.

Tras el cierre de un ciclo que marcó al equipo en los últimos años, la directiva azulcrema apostó por un estratega con experiencia internacional, títulos en su trayectoria y una filosofía de juego que ha dado resultados tanto en México como en el extranjero.

La expectativa entre la afición es alta, pues el nuevo proyecto deportivo buscará mantener al conjunto capitalino en la élite del futbol mexicano y seguir peleando por campeonatos nacionales e internacionales.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de la llegada de Almada como director técnico de las Águilas.





Guillermo Almada llega al Club América

El Club América hizo oficial la llegada de Guillermo Almada como su nuevo director técnico de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

A través de un comunicado, la institución confirmó que el entrenador uruguayo se presentará en los próximos días en las instalaciones de Coapa para reunirse con jugadores y directivos e iniciar la planificación de la nueva temporada.

La directiva destacó la amplia trayectoria del estratega y recordó algunos de los principales logros que ha conseguido a lo largo de su carrera, entre ellos el campeonato del Apertura 2022 de la Liga MX y la conquista de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2024.

En su mensaje oficial, el club señaló que la llegada de Almada representa la incorporación de un entrenador de "capacidad y reconocimiento", además de expresar su confianza en que la nueva etapa deportiva estará a la altura de la exigencia que caracteriza a la institución y a su afición.

El anuncio llega apenas unos días después de la salida de André Jardine, poniendo fin a una etapa de tres años en el banquillo azulcrema.

Ahora, la responsabilidad de dirigir al equipo más ganador de México recaerá sobre el técnico uruguayo, quien firmó un contrato por dos años con opción de extender su vínculo una temporada más.

La grandeza se construye todos los días.

Hoy comienza una nueva etapa.



Bienvenido al Club América, Guillermo Almada. #AlmadaEsÁguila #GrandesDeCorazón pic.twitter.com/n0E5zlRBqZ — Club América (@ClubAmerica) June 8, 2026

¿Quién es Guillermo Almada, el nuevo DT del Club América?

Guillermo Almada Alves nació el 18 de junio de 1969 en Montevideo, Uruguay. Antes de convertirse en entrenador profesional, desarrolló una carrera como futbolista, desempeñándose principalmente como mediocampista ofensivo.

Su trayectoria en los banquillos comenzó en 2009 con Tacuarembó, en Uruguay. Posteriormente dirigió a River Plate de Montevideo, donde llamó la atención por los resultados obtenidos y por su propuesta ofensiva de juego.

Cuando llegó a México dirigió a Santos Laguna, equipo con el que construyó un proyecto competitivo que alcanzó una final de Liga MX y fue reconocido por su estilo dinámico y atractivo.

Sin embargo, fue con Pachuca donde alcanzó los mayores éxitos de su carrera.

Bajo su mando, los Tuzos conquistaron el Apertura 2022 y posteriormente levantaron la Copa de Campeones de la Concacaf en 2024. También sumaron importantes actuaciones en torneos internacionales organizados por la FIFA.

Ahora, Guillermo Almada enfrenta el reto más mediático de su carrera al asumir la dirección técnica del Club América, una institución donde los resultados inmediatos son una obligación y donde cada torneo tiene como objetivo principal la conquista del campeonato.

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