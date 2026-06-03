André Jardine concluye su etapa con el Club América; el equipo agradece campeonatos

El Club América informó la tarde de 3 junio que el técnico André Jardine dejará de estar al mando del equipo varonil.

En un comunicado dijo que después de diversas reuniones el Club y el estratega acordaron, de mutuo acuerdo, dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las Águilas.

"El Club reconoce ampliamente la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo más ganador de México y ubicando a André como el Director Técnico más triunfador del Club, tras levantar seis títulos en sus primeros 100 partidos, entre ellos, un histórico Tricampeonato de la Liga MX", señaló.

Además, recordó que en tan sólo tres años, André Jardine marcó una etapa inolvidable para el americanismo al sumar los títulos de: Liga MX Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, además del Campeón de Campeones 2024, Supercopa MX 2024 y el Campeones Cup 2024.

"Todos los que formamos parte del Club América le deseamos el mayor de los éxitos a André Jardine en sus próximos proyectos", concluyó el comunicado.

André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América.



Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.



Te convertiste en el... pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

¿Quién va a sustituir a Jardine?

A pesar de dar a conocer la salida de Jardine a cargo del equipo, el Club América no dio a conocer quién lo suplirá; sin embargo, en redes sociales se dice que Guillermo Almada podría ser el nuevo DT.