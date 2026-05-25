Antuna pide perdón a la afición de Pumas

El delantero de Pumas, Uriel Antuna, pidió públicamente perdón a la afición por su expulsión en la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul.

A través de una carta publicada en su cuenta de Instagram, el atacante aseguró que no se irá del club y que se quedará para intentar ganar el título de Liga MX.

En su mensaje, el delantero agradeció el apoyo de la afición, el club y todo el staff de Pumas desde su llegada. "Gracias por recibirme, pero sobre todo por abrirle las puertas a mi familia", escribió.

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Antuna reconoció su error y se disculpó: "También me gustaría disculparme por lo sucedido". Sin embargo, destacó que el equipo recuperó la identidad, el carácter y la garra que caracterizan a Pumas.

El jugador se comprometió a quedarse y luchar por el título: "No pienso rendirme ni irme. Lo intentaría una y otra vez por este club. No pienso rendirme hasta salir campeón con este club".

Además, envió un mensaje de esperanza a la afición: "Estoy seguro de que regresaremos más fuertes que nunca".

El mensaje de Uriel Antuna en Instagram pic.twitter.com/FAcVOQLwMU — Pumas En La Piel (@PumasELP) May 25, 2026

Antuna cerró su carta con una cita bíblica de Proverbios 24:16: "Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse", y expresó su confianza en volver a intentarlo en el Torneo de Apertura 2026 en la Liga MX para acabar con la sequía de quince años sin títulos para Pumas.

Antuna fue expulsado al minuto 90´+2´ del tiempo agregado cuando el partido estaba empatado 1-1.

Tras una fuerte entrada sobre Jeremy Márquez, el árbitro Daniel Quintero Huitrón cambió la decisión inicial (amarilla) por roja tras revisar el VAR (Sistema de Video Arbitraje por sus siglas en inglés).

Dos minutos después, Cruz Azul marcó el gol del título con Carlos Rotondi en el Estadio Olímpico Universitario.

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