¡Se cumplió! Huiqui será DT oficial del Cruz Azul

Joel Huiqui dejará de ser director interino de la Máquina Cementera de la Cruz Azul para firmar contrato como entrenador oficial, después de que el pasado fin de semana logró alzar el décimo título liguero de la institución celeste.

Desde antes de la coronación la afición cruzazulina pedía a una sola voz la ratificación de Huiqui en el cargo, pero eso estaba condicionado a que hiciera campeón a la Máquina Cementera lo que ocurrió en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en la que ganó la final ante los Pumas de la UNAM.

Aunque no se ha hecho oficial, al interior de las oficinas de La Noria, directiva y entrenador negocian el nuevo contrato con sueldo de director técnico oficial y no de interino lo que debe representar un jugoso incremento.

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Pronto llegarán a buen acuerdo porque todas las partes están muy contentas con la permanencia de Joel Huiqui, quien esta misma semana debe ser ratificado.

La llegada del DT campeón vendrá acompañada de algunos elementos del cuerpo técnico. La intención de la directiva que encabeza Iván Alonso es traer un auxiliar de experiencia en primera división.

Una vez definido el equipo de trabajo del director técnico comenzará la depuración de elementos para afrontar el siguiente certamen casero.

¡HUIQUI HIZO HISTORIA CON CRUZ AZUL!



Joel Huiqui se metió entre los técnicos más jóvenes en ganar la Liga MX tras conquistar el Clausura 2026 con Cruz Azul a los 43 años. ?



Además, solo necesitó siete partidos para llevar a La Máquina al título y conseguir la décima… pic.twitter.com/SCOpwonyaE — Ovaciones (@ovaciones) May 26, 2026

En este renglón existe prioridad por reforzar el sector bajo del conjunto, específicamente la defensa central y la lateral derecha.

Quienes apuntan a salir de la institución son el portero Andrés Guiño, quien el domingo portó orgulloso la medalla de campeón pero sin poder jugar pues observó el encuentro desde la banca.

Otro que podría dejar el equipo es Erik Lira, quien genera interés en el balompié del viejo continente y podría emigrar tras la conclusión del Mundial que arranca el próximo mes.

Una vez que jugadores y cuerpo técnico aprobaron el semestre en calidad de los mejores tomaron unas merecidas vacaciones, tras las cuales reportarán para comenzar con los trabajos de pretemporada.