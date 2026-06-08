César Huerta suena para Toluca

César "el Chino" Huerta, futbolista mexicano que actualmente juega en el Anderlecht de Bélgica, es señalado en diveras versiones como posible refuerzo del cuadro de los Diablos Rojos del Toluca para el Torneo de Apertura 2026 en la Liga MX.

Aunque fuentes cercanas al jugador e incluso al cuadro mexiquense descartaron categóricamente que existan negociaciones formales.

Las versiones surgieron con fuerza en las últimas horas en México y Bélgica, a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de la posible llegada de "Chino" Huerta a los Diablos Rojos del Toluca.





¿César Huerta regresa a la Liga MX?

Según reportes iniciales, los Diablos Rojos preparaban un fichaje bomba, que incluiría la compra definitiva del atacante de 25 años y un contrato a largo plazo, incluso por cuatro temporadas.

El movimiento habría sido visto como muy atractivo porque Huerta volvería a trabajar con el entrenador Antonio Mohamed, con quien ya tuvo una relación exitosa en el pasado.

Sin embargo, estas versiones fueron rápidamente rechazadas. Fuentes cercanas al Toluca y al entorno del propio Huerta indicaron que no ha habido contactos formales ni acuerdo verbal alguno para su repatriación.

Desde el círculo del jugador enfatizan que su prioridad es permanecer en Europa y consolidar su carrera en el viejo continente tras su llegada al Anderlecht en enero de 2025.

Huerta dejó a los Pumas de la UNAM como una de sus principales figuras para dar el salto a Europa.

En Bélgica ha disputado 38 partidos oficiales, con 5 goles y 3 asistencias, aunque una pubalgia lo mantuvo fuera de las canchas más de seis meses lo que frenó su adaptación.

Con el Mundial 2026 como gran escaparate, el atacante buscará recuperar su mejor nivel con la Selección Mexicana.

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