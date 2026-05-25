Carlos Hermosillo denuncia violencia en final entre Cruz Azul y Pumas; acusa falta de seguridad en CU

La celebración por la final entre Cruz Azul y Pumas UNAM terminó envuelta en polémica luego de que el ex futbolista Carlos Hermosillo alzara la voz para denunciar diversos hechos violentos ocurridos en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario.

Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones entre aficionados y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron las condiciones de seguridad durante el partido y los festejos.

El histórico goleador cementero lamentó que familias y seguidores del futbol mexicano hayan sido víctimas de agresiones tras acudir al partido con la intención de disfrutar un ambiente deportivo.

En Ovaciones te compartimos lo que Hermosillo denunció ante los hechos violentos que se suscitaron durante el encuentro entre Cruz Azul y Pumas.

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Festejo del Cruz Azul deja heridos

A través de un video publicado en redes sociales, Carlos Hermosillo aseguró que personas cercanas a él fueron brutalmente golpeadas después del encuentro disputado en Ciudad Universitaria.

El ex futbolista mexicano afirmó que sus amigos acudieron "en son de paz" al estadio para apoyar a "La Máquina", pero terminaron hospitalizados tras ser atacados presuntamente por un grupo de porros.

"Es una tristeza. Cada vez tenemos menos seguridad. Cada vez es más arriesgado ir a un estadio", expresó Hermosillo en el mensaje que difundió en plataformas digitales.

El deportista también criticó la actuación de las autoridades y señaló directamente a la seguridad del estadio, a instancias gubernamentales y a corporaciones encargadas del operativo.

"Ojalá con las actas que se van a levantar se tomen cartas en el asunto y dejen entrar solamente a la gente que va a disfrutar al estadio con sus hijos", comentó.

Es una pena que hayan agredido a aficionados de Cruz Azul anoche en el Olímpico Universitario.



Es terrible que hayan agredido a quien sea, pero además golpearon a una mujer. Pero lo más penosa es que ni la Federación, ni el Gobierno de la CDMX, ni la Delegación, ni las... pic.twitter.com/TkhvTmZcx4 — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) May 25, 2026

En la descripción de su publicación, Hermosillo aseguró que incluso una mujer fue golpeada durante los disturbios y denunció que los hechos ocurrieron frente a elementos de seguridad sin que hubiera intervención inmediata.

"Enfrente de la policía golpearon a unos aficionados, conocidos míos, que terminaron en el hospital! ¡Y nadie supo! ¡No pasó nada! Es terrible que este tipo de vándalos no sean detenidos", compartió.

Aficionados del Cruz Azul golpean a hombre

Otro hecho que generó controversia fue denunciado por la cuenta de ´X´ @LaColoniaJuárez, donde se reportó una agresión contra un hombre en el cruce de Liverpool e Insurgentes, en la Colonia Juárez.

De acuerdo con la publicación, un grupo de aficionados, que portaban la playera del Cruz Azul, golpearon brutalmente a una persona mientras vecinos solicitaban apoyo al 911.

Sin embargo, vecinos señalaron que ninguna patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llegó al lugar.

Grupo de aficionados del @CruzAzul golpearon brutalmente a un hombre en Liverpool e Insurgentes, #ColoniaJuarez. Vecinos llamaron al #911 pidiendo apoyo de @SSC_CDMX y JAMÁS llegó una patrulla.

¿Qué nos puede decir, @PabloVazC?

Esto captó anoche una cámara de vigilancia. pic.twitter.com/glUbgSTrvI — La Colonia Juárez (@LaColoniaJuarez) May 25, 2026

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