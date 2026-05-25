La Selección Mexicana ya tiene a sus naturalizados: Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones se suman a la concentración rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana ha abierto sus puertas para recibir a sus dos jugadores naturalizados. Y con estas últimas piezas, Javier Aguirre tiene prácticamente armado su rompecabezas.

Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones han llegado al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para sumarse a los trabajos rumbo al Mundial 2026, con la mira puesta en ganarse un lugar en el XI del Vasco de cara el 11 de junio, fecha del debut tricolor ante Sudáfrica.

Dos futbolistas que nacieron fuera de México pero que decidieron adoptar el verde como propio, se incorporaron a la concentración para la última fase de preparación de cara a la histórica tercera Copa del Mundo que se celebrará en territorio azteca, esta vez, en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

También lee: ¡Cruz Azul, Campeón! Remontó a Pumas y con gol agónico consiguió la décima

El centrocampista de origen español, del Real Betis, y el delantero colombiano de nacimiento, del Al-Qadsiah saudita, buscan asistir a su primera Copa del Mundo.

Y si bien no son mexicanos de nacimiento, sí lo son de corazón y de documento. Fidalgo obtuvo la nacionalidad en diciembre de 2024, después de conquistar tres títulos de liga con el América en la Liga MX durante los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Quiñones la recibió en octubre de 2023, tras consolidarse como un goleador implacable y llegar a Arabia Saudita donde acaba de lograr el título de goleo con 33 tantos. Credenciales suficientes para tener un lugar en la lista.

Ambos llegan con hambre de demostrar que el papel de naturalizado no es un favor, sino un derecho ganado en la cancha.

¡CHARLY QUIERE EL TRI!



Carlos Rodríguez habló sobre si el título con Cruz Azul debería abrirle nuevamente las puertas de la Selección Mexicana con Javier Aguirre. ?



@andresdiaz04 pic.twitter.com/tukhCNehZa — Ovaciones (@ovaciones) May 25, 2026

Con la llegada de Fidalgo y Quiñones, el grupo de Javier Aguirre Onaindia suma ya a los 12 jugadores de la liga mexicana que comenzaron concentración el 6 de mayo, más los elementos del extranjero que se han ido incorporando gradualmente conforme terminaban la actividad de sus clubes.

El comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol fue escueto, pero el mensaje muy claro. El equipo está casi completo. Solo falta la lista definitiva de 26 futbolistas que Aguirre deberá entregar a más tardar el 1 de junio.

El técnico, que la semana pasada advirtió que nadie tiene su lugar asegurado, tendrá dos pruebas de fuego para tomar esas decisiones.

Primero, el próximo sábado 30 de mayo ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, y luego, el cierre de la preparación el 4 de junio contra Serbia en el estadio Nemesio Díez de Toluca. Dos partidos, dos estilos, una sola obsesión.

Y mientras las selecciones hacen grandes producciones para presentar sus seleccionados para el Mundial 2026, en México seguimos con los 55 y solo informan que Fidalgo y Quiñones ya se integraron a la concentración. ¡No, pos wow!



Visita https://t.co/sggMRoj1FK #JLMNoticias... pic.twitter.com/xQfom5HSNi — José Luis Morales (@JLMNoticias) May 25, 2026

El Mundial 2026, que se jugará de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, tendrá al Tri como protagonista en el partido inaugural. Será el 11 de junio, en el Estadio Azteca, ante Sudáfrica.

Luego vendrán Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara y la República Checa, el 24 de junio, de vuelta en CDMX, para cerrar la fase de grupos.

Fidalgo y Quiñones, dos hombres que eligieron ser mexicanos por convicción, saben que estos días serán los más intensos de sus carreras.

Porque no se trata solo de vestir la camiseta verde. Es cuestión de merecerla. El reloj avanza. Y el sueño, cada vez más cerca, ya casi se puede tocar con las puntas de los dedos.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias.