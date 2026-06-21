Padres futbolistas que han llevado a sus hijos a la Selección Nacional

Este 21 de junio se celebra el Día del Padre y en el marco del Mundial 2026, probablemente valga la pena recordar a los padres que hicieron o inspiraron a sus hijos para que siguieran sus pasos en la Selección Nacional.

Hoy te daremos 3 nombres de estas figuras legendarias que decidieron jugar futbol debido a la fuerte influencia de sus padres. Algunos quizá los recuerdes, pero a otros probablemente no, pero seguro ubicas más a los hijos que a los veteranos del futbol.

Dicen por ahí que el talento no se hereda. Sin embargo, estos futbolistas al parecer llevaban el talento en la sangre, puesto que algunos de ellos jugaron en la misma posición que jugaba su papá, mientras que otros tuvieron otro rol, pero lo que es un hecho es que los nombres que te daremos formaron parte de la Selección Nacional en algún momento histórico.

Futbolistas que siguieron los pasos de sus padres en la Selección Nacional

Desde Javier, "Ciícharito" Hernández hasta "Zaguinho" estos son los futbolistas que, al igual que sus padres, formaron parte de la Selección Nacional en diferentes momentos históricos en diversas Copas del Mundo que han pasado hasta ahora.



Cristian "Chaco" Giménez, fue parte de la Selección Nacional. Foto: IA generativa Nano Banana PRO

Christian Giménez

Cristian "Chaco" Giménez, fue parte de la Selección Nacional. Primero, se inició con su debut el 17 de agosto de 1998 con Boca Juniors hasta su retiro oficial el 25 de noviembre de 2018 jugando para el Pachuca.

Sin embargo, su hijo Santiago Giménez comenzó en las fuerzas básicas del Cruz Azul en 2017, consolidándose en Primera División hasta su transferencia europea al Feyenoord en 2022. Su debut en la Selección Mexicana fue en 2021 y ha sumado su participación en más de 50 partidos.

Javier "Chicharito" Hernández

Hijo del también delantero Javier "Chícharo" Hernández, quien jugó en el Mundial de 1986 en México, el originario de Guadalajara debutó en la Selección Mexicana en 2009 y ha jugado con el Tricolor las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.



Zague se convirtió en leyenda absoluta e histórico goleador del América y de la Selección Mexicana. Foto: Instagram @

Luis Roberto Alvés "Zague"

Luis Roberto Alvés jugó para Brasil en la década de 1960 y fue uno de los máximos goleadores que ha tenido la Selección Nacional. Durante su carrera anotó 23 goles con el Tri, destacando por ser el jugador que más goles ha marcado en un solo partido oficial de selección.

"Zaguinho" se convirtió en leyenda absoluta e histórico goleador del América y de la Selección Mexicana.

Y ahora, su hijo, Paulo Alves Dosantos Rojas ha sido convocado a las categorías juveniles de la Selección Nacional de México. Actualmente se desempeña como delantero y ya ha formado parte de los procesos formativos del combinado mexicano.