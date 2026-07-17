¿Dobló las manos Cruz Azul? Llegó a acuerdo con el Estadio Banorte y jugará ahí desde la J2

Que dice mi mamá que siempre sí. Luego del desencuentro entre Cruz Azul y Grupo Ollamani además de la dirección del Estadio Azteca, La Máquina sí jugará sus partidos de local del Apertura 2026 en el Coloso de Santa Úrsula, informó la Liga MX.

De manera tal que el conjunto cementero ya no jugará el próximo martes ante Puebla en La Corregidora de Querétaro, tal y como estaba ya anunciado por el propio club y la liga.

A su vez, ya no será necesario todo el procedimiento que iban a realizar en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, debido al paupérrimo estado del campo.

Por ello es que el club cementero retiró a sus trabajadores del inmueble en la Nápoles, porque ya no había ningún motivo para seguir trabajando en ese recinto.

¿Cruz Azul dobló las manos?

Habrá que ver hasta donde tuvo que ceder Cruz Azul con Grupo Ollamani y la dirección del Estadio Azteca, para poder jugar en el Coloso de Santa Úrsula.

Y es que la semana pasada, la directiva celeste encabezada por Víctor Velázquez, se negó a aceptar las medidas que le querían imponer como un porcentaje mayor en cuanto a ingresos por esquilmos y entradas.

Además, estaba el tema de los patrocinadores, en particular del banco que de anuncia en Cruz Azul, que es diferente al del patrocinador principal del Estadio Azteca.

La bronca para los cementeros es que no solo era salirse otra vez de la Ciudad de México, sino también invertirle a arreglar una cancha en muy mal estado como el del Ciudad de los Deportes.

Así que al final, los cementeros jugarán en Santa Úrsula, al menos por ahora, siempre y cuando la relación con Grupo Ollamani y la dirección del Azteca esté en buen puerto.