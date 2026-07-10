¿Dónde ver la Liga MX Apertura 2026? Canales y horarios de la Jornada 1

La nueva temporada del futbol mexicano dará inicio el jueves 16 de julio con los primeros encuentros correspondientes a la Jornada 1 del Apertura 2026.

El arranque del torneo tendrá como protagonistas a algunos de los equipos más populares de la Liga MX, como América, Chivas, Cruz Azul, Pumas y Tigres, quienes buscarán comenzar la campaña con una victoria y sumar puntos desde las primeras fechas.

Calendario de la Jornada 1 del Apertura 2026

Jueves 16 de julio

19:00 horas: Necaxa vs Atlante

21:00 horas: Tijuana vs Tigres

Viernes 17 de julio

19:00 horas: Atlético de San Luis vs Cruz Azul

19:00 horas: León vs Atlas

21:00 horas: FC Juárez vs Puebla

Sábado 18 de julio

17:00 horas: Pumas vs Pachuca

19:00 horas: Monterrey vs Santos Laguna

19:07 horas: Chivas vs Toluca

vs Toluca 21:00 horas: Querétaro vs América

¿Dónde ver los partidos de los equipos de la Liga MX?

El Apertura 2026 contará con una distribución de transmisiones dividida entre distintas televisoras y plataformas digitales. Debido a que cada club cuenta con acuerdos propios de derechos de transmisión, los aficionados deberán revisar dónde se emitirá cada encuentro antes de cada jornada.

La oferta estará repartida principalmente entre señales como TUDN, ViX, TV Azteca, FOX Sports, FOX One, ESPN, Disney+ y Amazon Prime Video.

Equipos que transmitirán por TUDN y ViX

Los clubes que mantendrían sus partidos como locales bajo la señal de Televisa serían:

América

Atlas

Cruz Azul

Monterrey

Pumas

Santos Laguna

Toluca

Sus encuentros podrán seguirse principalmente a través de TUDN, Canal 5 y la plataforma ViX, dependiendo del partido y la programación establecida.

Equipos que irán por TV Azteca

Algunos equipos conservarán presencia en televisión abierta mediante TV Azteca, entre ellos:

Tigres

Puebla

Necaxa

FC Juárez

Mazatlán

Además, ciertos encuentros podrían combinarse con otras plataformas dependiendo del rival y los acuerdos vigentes.

Chivas, con transmisión por streaming

El Guadalajara mantendrá un esquema diferente al de otros clubes, con sus partidos como local disponibles mediante Amazon Prime Video, una plataforma que ha ganado presencia dentro del mercado de derechos digitales de la Liga MX.

FOX Sports y FOX One

Los aficionados de equipos como:

León

Pachuca

Tijuana

Querétaro

podrán seguir sus encuentros a través de FOX Sports y su plataforma digital FOX One.

Más opciones, pero menos partidos en una sola señal

La división de derechos de transmisión permitirá que los clubes cuenten con acuerdos personalizados; sin embargo, también implicará que los aficionados tengan que consultar previamente dónde se transmitirá cada partido.

A diferencia de otros torneos donde una misma televisora concentraba gran parte de los encuentros, la Liga MX mantiene un modelo en el que cada institución negocia sus propios derechos, lo que amplía la oferta de plataformas, pero también fragmenta la forma de seguir el campeonato.

Con el inicio del Apertura 2026, los seguidores deberán revisar la programación oficial de cada jornada para conocer el canal o servicio disponible para cada duelo.

Consulta la información más reciente de la Liga MX y todos los detalles del torneo en Ovaciones.