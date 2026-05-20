"No sabía que no podía felicitar al árbitro"; Efraín Juárez acusó que buscan desestabilizar a Pumas

Una final que está encendida desde que se supo que Pumas y Cruz Azul se pelearán el título del Clausura 2026. Han surgido cualquier cantidad de polémicas, comentarios y críticas, que sin duda le han puesto muchísimo picante a esta serie.

Una de esas polémicas fue la que protagonizó el técnico auriazul, Efraín Juárez, a quien se le señaló por haberle dicho al árbitro Daniel Quintero, al término de la semifinal ante Pachuca, que "ojalá él pitara la final", lo cual sí sucedió y fue visto como que el estratega colocó al silbante a su gusto.

Al respecto, en el día de medios previo a la ida de la final, el técnico felino se mostró extrañado y molesto de que se hiciera tanta polémica al respecto, aunque se sabe que ha sido una Liguilla llena de cuestionamientos arbitrales.

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"Es increíble que por felicitar a alguien que hace bien su trabajo estemos haciendo un escándalo. Me fui de mi país hace tiempo, regreso después de tanto y no sabía que no se puede felicitar a alguien por hacer bien su trabajo.

"A la otra, si quieren, también le digo groserías o hasta cambio de asiento. Así estaremos más tranquilos. Se me hace triste, se me hace extraño. No veo ninguna polémica. Es como cuando felicitas al entrenador del equipo contrario o a un jugador después de un partido", dijo el estratega.

Incluso, Juárez acusó que toda la maquinaria mediática busca desestabilizar al conjunto del Pedregal, dentro de una narrativa en la cual ponen a Pumas como el equipo que van a favorecer los árbitros.

"Hay mucha gente que quiere desestabilizar. Mucha gente no nos veía y no creía que podíamos estar aquí. Hoy, a lo mejor, esto va por otro lado", remató Juárez.

? "No sabía que no podía felicitar a un árbitro por su trabajo".



Efraín Juárez se mostró extrañado y molesto por la polémica que surgió tras un video donde aparece hablando con el árbitro Daniel Quintero.



: @AndresDiaz04 pic.twitter.com/NVpzKKJX4r — Ovaciones (@ovaciones) May 21, 2026

Pumas es un equipo gigante

Ya sobre la gran final en la que Pumas intentará finalizar con esa larga sequía de 15 años sin título, racha que ha puesto en tela de juicio la grandeza de Pumas, Efra defendió a su institución y la llamó "gigante".

"Es muy difícil entrar en esas polémicas. Por el arraigo, por lo que tiene, por la afición. Es un debate difícil de analizar si lo basas solo en resultados, en arraigo, en afición, en arrastre, en empuje. Y que quede en los grandes solo por títulos, seguramente. Pero vamos a cualquier estadio y lo llenamos. Somos de los mejores. Entonces es muy difícil entrar en ese debate.

"Lo que puedo decir es que somos un equipo gigante, no grande, gigante. Y hoy estamos en la final".