Efraín Juárez deja a los Pumas tras perder la final ante Cruz Azul

La herida que dejó la final del Clausura 2026 todavía sigue abierta en Ciudad Universitaria.

Después de quedarse a minutos de conquistar el título frente a Cruz Azul, una nueva sacudida comenzó a tomar fuerza dentro del entorno auriazul y amenaza con cambiar por completo el proyecto deportivo de los universitarios rumbo al Apertura 2026.

La incertidumbre creció entre la afición luego de que trascendiera que uno de los personajes más importantes del club en el último año estaría preparando su salida para buscar un nuevo reto fuera de México.

En Ovaciones te decimos todo sobre la salida de Efraín Juárez de los Pumas.

También lee: ¡Se cumplió! Huiqui será DT oficial del Cruz Azul

Pumas se despide de Efraín

Pumas estaría viviendo el cierre de una etapa importante con la salida de Efraín Juárez, quien no continuaría como entrenador del Club Universidad Nacional tras perder la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul.

De acuerdo con W Radio Deportes y AS México, el estratega mexicano habría tomado la decisión de abandonar el proyecto auriazul pese a que todavía le restaban meses de contrato.

"Efraín Juárez anuncia en este momento, a través de AS Claro, que deja al equipo universitario en este momento", mencionó el periodista Alejandro Gómez.

La derrota en la final habría acelerado su salida, luego de semanas en las que existieron diferencias relacionadas con la planeación del próximo torneo.

@clarosports ¡ÚLTIMA HORA! ¡SE ACABÓ LA ERA DE EFRAÍN EN PUMAS! Efraín Juárez deja de ser director técnico de Pumas tras una etapa que generó ilusión tras quedar subcampeón del fútbol mexicano Alejandro Goméz, vía As Claro en W Deportes #AquíPasa #Pumas #EfraínJuárez #LigaMX #FútbolMexicano ? sonido original - Claro Sports ? sonido original - Claro Sports

Durante su gestión, Efraín Juárez dirigió más de 60 encuentros con los universitarios, dejando números positivos con 24 victorias, 19 empates y 17 derrotas.

Además, logró llevar al equipo hasta una final de Liga MX, algo que la institución no conseguía desde hace tiempo.

Por otro lado, el ex jugador del América habría comunicado que su futuro estaría en Europa, donde existen rumores sobre posibles acercamientos con clubes de Bélgica como el Standard de Lieja y el Club Brujas. Incluso, no se descarta un regreso a la Major League Soccer, liga donde trabajó anteriormente como auxiliar técnico.

"Me voy ahora, a Europa, no de vacaciones, dejo al equipo", señaló el técnico.

La salida de Juárez representa un golpe importante para el proyecto de Pumas, especialmente porque había logrado recuperar competitividad y conectar nuevamente con la afición universitaria.

Efraín Juárez abandona Cantera sin dar declaraciones

A esta sorpresiva noticia se suma que Juárez, abandonó las instalaciones de Cantera sin ofrecer ninguna declaración a los medios de comunicación, tras la derrota en la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul.

Juárez salió del centro de entrenamiento felino sin detenerse a hablar con la prensa que lo esperaba a las afueras, manteniendo un perfil bajo luego del duro golpe que significó perder el título en casa ante su acérrimo rival.

El entrenador había mostrado su molestia durante la serie final, incluso con declaraciones polémicas antes y después de los partidos.

Sin embargo, tras la coronación de Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, Juárez optó por el silencio.

Hasta el momento, ni el club ni el entrenador han emitido comunicados oficiales sobre su futuro al frente del equipo, por lo que su salida de Cantera sin atender a los medios genera expectativa sobre las próximas decisiones institucionales de Pumas de cara al Torneo Apertura 2026.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias.