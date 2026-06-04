Efraín Juárez se va de Pumas a falta de anuncio oficial

Se acabó la era de Efraín Juárez al frente de los Pumas. Luego de un año y casi tres meses, la etapa del joven entrenador mexicano en el Pedregal llegó a su fin.

A falta del anuncio oficial, el estratega no continuará en el conjunto de la Universidad Nacional, club con el que obtuvo el subcampeonato del Clausura 2026, al perder la Final con Cruz Azul.

Este arroz venía cociéndose prácticamente desde un día después de la serie por el título, ya que se sabía que el estratega quería refuerzos importantes para dar ese salto que le faltó a su equipo en busca del campeonato.

Porque quedó muy claro que a Pumas le hizo falta fondo de armario en la final y eso le costó que "La Máquina" le ganará la Copa.

Quería control total y tenía diferencias con la directiva

Incluso, cuando Rodolfo Rotondi mete el gol del título cementero, una cámara grabó a Efraín Juárez, cuando decía que: "con ese plantel no se podía ser campeón".

El estratega, también buscaba tener el total control de las decisiones deportivas del equipo, cosa que dijo en el Día de Medios previo a la Final.

Sin embargo, está claro que Antonio Sancho, actual vicepresidente deportivo de Pumas también tiene su lugar en la institución y bajo esa investidura, se generaron diferencias con el entrenador.

Se fue del Atlético Nacional por algo similar

Juárez llegó a Pumas en marzo del 2025, tres meses después de haberse coronado Bicampeón de Liga y Copa en Colombia con Atlético Nacional.

Cuando iba a empezar la pretemporada en el conjunto verdolaga, al entrenador no le consultaron la llegada de Matheus Uribe y por ello renunció de manera intempestiva al banquillo del club colombiano, lo cual generó indignación en ese país sudamericano.

Y ahora, como no tendría el parque que él quiere para realmente competir en Pumas, por eso es que da el paso al costado para continuar su carrera en otro lado.

Los números de Efraín Juárez en Pumas

Efra dirigió un total de 60 partidos entre Liga MX, Leagues Cup y Concacaf, de los cuales ganó 24, empató 19 y perdió 17 entre los tres torneos.

En el Clausura 2026, Pumas terminó líder de la fase regular con 36 puntos con 34 goles a favor, siendo la mejor ofensiva del certamen.

En la Liguilla, eliminó al América en cuartos y a Pachuca en semifinales, pero ya no pudo con Cruz Azul en la Final, por lo que Pumas sigue con su sequía de 15 años sin títulos.

Su fracaso más grande fue en dos ediciones de Concachampions. En la de 2025, fue eliminado de último minuto en cuartos por los Whitecaps de Vancouver.

Mientras que en la de 2026 fue despachado sorpresivamente en primera ronda por el San Diego FC, resultado con el que la afición lo quería fuera del club, aunque lo logró levantar hasta conseguir el subcampeonato de la Liga MX.