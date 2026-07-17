El árbitro de la final Argentina vs España tiene un curioso historial, ¿amuleto de "La Roja"?

La FIFA ya tomó una de las decisiones más importantes rumbo a la final del Mundial 2026: el esloveno Slavko Vinčić será el árbitro encargado de dirigir el duelo entre Argentina y España este domingo en el MetLife Stadium.

La designación ha llamado la atención no solo por la experiencia del silbante de 46 años, sino también por los antecedentes que tiene con ambas selecciones y un episodio extradeportivo que lo puso en el ojo del huracán hace algunos años.

Un árbitro acostumbrado a las grandes finales

El árbitro esloveno, originario de Maribor. Inició su carrera en la Primera División de Eslovenia en 2007 y obtuvo el gafete FIFA en 2010, convirtiéndose desde entonces en uno de los silbantes mejor valorados del futbol europeo.

La final entre Argentina y España será su partido internacional número 12 y el más importante de su trayectoria. Antes de esta designación ya había dirigido encuentros de máxima exigencia, como el Italia vs Bélgica de los cuartos de final de la Eurocopa 2020 (jugada en 2021), la semifinal de la UEFA Nations League 2023 entre España e Italia y la semifinal de la Eurocopa 2024 entre España y Francia.

Su debut mundialista como árbitro principal llegó en Qatar 2022, cuando dirigió la sorpresiva derrota de Argentina ante Arabia Saudita en la fase de grupos. Curiosamente, aquella sigue siendo la última derrota de la Albiceleste en una Copa del Mundo.

Durante el Mundial 2026 arbitró tres encuentros de la fase de grupos y los organizadores destacaron su desempeño, lo que le abrió la puerta para recibir la máxima responsabilidad del torneo: la final.

¿Cómo le ha ido con Argentina y España?

Uno de los datos que más ha generado conversación es el historial de ambas selecciones cuando Vinčić ha sido el juez central.

España nunca ha perdido con el esloveno en el terreno de juego. La Roja acumula tres victorias y dos empates bajo su arbitraje, un dato que algunos aficionados consideran un "amuleto" para los europeos.

En el caso de Argentina, Vinčić dirigió su debut en el Mundial de Qatar 2022, cuando la Albiceleste cayó sorpresivamente ante Arabia Saudita por 2-1, la última derrota mundialista del conjunto sudamericano.

El episodio que casi cambia su carrera

Fuera de las canchas, Slavko Vinčić protagonizó una de las historias más polémicas del arbitraje internacional.

En mayo de 2020 fue detenido durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina, en el que las autoridades investigaban una presunta red de prostitución y narcotráfico.

Aunque su nombre apareció en los primeros reportes, el árbitro explicó que se encontraba en el lugar por una invitación a una reunión privada y que no tenía relación con las actividades ilícitas.

Tras las investigaciones fue liberado sin cargos y nunca enfrentó un proceso penal, por lo que pudo continuar con su carrera internacional.