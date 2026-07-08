El "niño" crece: Gil Mora se gradúa de la prepa y esto sabemos

Gilberto Mora fue la revelación de este Mundial 2026 y definitivamente robó más de un corazón por ser un talentoso centrocampista, que estuvo cerca de anotar gol durante los partidos de México. Es el menor de todos los seleccionados nacionales y fue víctima de los memes que lo relacionaban con la escuela.

Esta mañana trascendió un video breve donde lo nombran para que el jugador vaya a recibir el diploma de graduado en su escuela. Y es que aunque lo vemos pequeño al lado de Harry Kane, en realidad Gil Mora se acerca cada día más a la mayoría de edad.

Después de todas las críticas que enfrentó en redes sociales, donde se le vinculaba incluso con el ahora ex portero de la Selección Nacional, Guillermo Ochoa como figura paterna, Gilberto Mora recibió hoy su diploma por haber concluido sus estudios de bachillerato o preparatoria.

Morita, que por ahora sigue siendo menor de edad, concluyó sus estudios de preparatoria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, que se localiza en la ciudad de Tijuana, Baja California Sur. Cabe destacar y no es ningún secreto, que el Seleccionado Nacional combinó su desarrollo académico con su carrera profesional en los Xolos de Tijuana.

¿Quién es Gilberto Mora?

Originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Gilberto Rafael Mora Zambrano es hijo del exfutbolista Gilberto Mora Olayo. Estuvo en la lista de los 26 seleccionados de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Fue el futbolista más joven y el único menor de edad del plantel mexicano.

Debutó en Primera División de México en agosto de 2024, enfrentando al Club Santos Laguna en el Estadio Caliente, en partido adelantado y correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2024. Al mando de Juan Carlos Osorio, entrenador del conjunto fronterizo, el juego finalizó 3-1.

Como internacional juvenil, Mora jugó en las selecciones sub-15, sub-16 y sub-17 de México. Disputó 9 partidos y marcó nueve goles. Capitaneó la selección sub-17 con tan solo 15 años. Se especula que ya varios clubes internacionales estarían preparándose para hacerle una oferta.