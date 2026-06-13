Antes fueron botellas de PET, ahora son las playeras de la Selección Mexicana

¿Ya tienes tu playera de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026? Detrás del color verde, el escudo y la pasión de millones de aficionados existe una historia que pocos conocen: algunas de estas camisetas comenzaron su vida como botellas de plástico.

Este año se fabricaron alrededor de cinco millones de camisetas del Tri que ya visten aficionados durante el Mundial 2026, utilizando fibras obtenidas a partir de plástico o PET reciclado, en un proceso que combina ingeniería, tecnología textil y manufactura mexicana.

Y no fueron hechas en Asia ni llegaron desde Europa. La producción se realizó en Irapuato, Guanajuato, donde una empresa mexicana se convirtió en uno de los principales centros de fabricación de Adidas en América Latina.

Se trata de Grupo Martex, una compañía con más de 90 años de historia que trabaja con la marca alemana desde 1996 y que actualmente produce prendas deportivas para equipos internacionales y clubes como Real Madrid, equipos de la Premier League, la Liga de España, además de conjuntos mexicanos como Chivas, Pumas y Cruz Azul.

Pero uno de sus mayores orgullos está en vestir a la Selección Mexicana. Desde hace cinco Copas del Mundo, las playeras del Tri se fabrican en esta planta, y para la Copa del Mundo 2026 se produjeron cerca de cinco millones de piezas.

La producción comenzó hace año y medio y movilizó a más de cinco mil trabajadores, de los cuales siete de cada diez son mujeres.

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Innovación tecnológica y sostenibilidad en las playeras oficiales

Cada camiseta tiene detrás una cadena tecnológica: las botellas PET recicladas pasan por procesos de recolección, limpieza, trituración y transformación hasta convertirse en fibras de poliéster que después se convierten en hilo y tela.

Pero usar plástico reciclado no significa que la playera sea más barata. Convertir un residuo en una prenda deportiva requiere maquinaria especializada y procesos adicionales. El objetivo es reducir el uso de plástico virgen y darle una segunda vida a materiales que podrían terminar contaminando el ambiente.

Además del material reciclado, los jerseys incorporan tecnologías deportivas que buscan mejorar la experiencia de jugadores y aficionados: tejidos que ayudan a absorber el sudor, facilitar la evaporación y mantener una mejor ventilación corporal. También utilizan telas más ligeras, zonas estratégicas de respiración y acabados pensados para mayor comodidad.

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Ciencia y tecnología más allá de la cancha

Esta playera es el resultado de una sinergia entre talento mexicano y maquinarias de última generación que vienen de Italia y Francia. Cada año, Grupo Martex invierte y hace alianzas con empresas internacionales para renovar sus equipos y contar con tecnologías que les permitan innovar, aumentar calidad y productividad.

Hoy millones de aficionados ya portan esta playera en los estadios, pero pocos saben que lleva una etiqueta que dice: Hecho en México, porque antes de llegar a las tribunas del Mundial, la camiseta de la Selección ya ganó un partido importante: demostrar que la manufactura mexicana puede competir con los gigantes textiles del mundo.

La Selección Mexicana ya disputa la Copa del Mundo 2026 y su playera cuenta una historia propia: la de convertir una botella de plástico en una prenda deportiva de alto rendimiento hecha por manos mexicanas.