Esteban Solari lamentó eliminación pero consideró que fueron superiores a Pumas

Pachuca se quedó a nada de arrancarle el pase a la final a Pumas, de no ser porque Salomón Rondón voló su disparo ya en los últimos minutos de manera increíble.

Por ello y porque los Tuzos no perdieron la serie sino que quedaron fuera por posición en la tabla, Esteban Solari consideró que fueron superiores a los auriazules.

En Ovaciones te decimos las declaraciones que Esteban Solari, Director Técnico de Pachuca, hizo tras el encuentro entre los hidalguenses y Pumas en el Estadio Olímpico Universitario durante la noche del domingo.

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"En los 180 minutos de la eliminatoria, creo que fuimos superiores al rival. Pero el futbol también es contundencia. Tiene que ver con las ocasiones que generas y los goles.

"Tuvimos en casa la posibilidad de hacer más goles y no pudimos. Acá también quedó claro que tuvimos cinco o seis ocasiones buenas de gol y no pudimos concretarlo".

¡UNA NOCHE TRISTE PARA PACHUCA! ?



Esteban Solari reconoció que es una noche muy dolorosa para los Tuzos, ya que tuvieron el pase a la Final en los últimos momentos del partido.



El técnico felicitó a Pumas por la clasificación, aunque aseguró que Pachuca fue superior a lo... pic.twitter.com/JOvr9f4y8M — Ovaciones (@ovaciones) May 18, 2026

El estratega, quien tiene pasado universitario en su etapa como jugador en la que inclusive jugó una final en 2007 ante Atlante, le deseó suerte al conjunto auriazul en busca del título.

"Felicitar a Pumas porque ha hecho las cosas muy bien. Desearles lo mejor. Nosotros nos quedamos obviamente con la sensación de que dimos todo lo que teníamos. No ganamos, pero fuimos a buscar el partido.

"Seguramente para nosotros es una noche muy triste. Creo que hicimos un gran esfuerzo para pasar a la final y, evidentemente, no lo conseguimos".