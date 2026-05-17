Pumas a la final; Golazo de Jordan Carrillo los mete a la serie por el título ante Cruz Azul

¡Qué final nos espera! Con un golazo de Jordan Carrillo, los Pumas vencieron 1-0 a Pachuca, empataron el global 1-1 y avanzaron a la serie por el título gracias a su mejor posición en la tabla.

Y será una semana que quedará para siempre en la memoria del futbol mexicano, porque el campeonato se disputará entre dos grandes del balompié nacional, ya que Cruz Azul es el otro contendiente.

Los Pumas volvieron a una final después de cinco años y medio, ya que la más reciente había sido en el Guard1anes 2020. Además, de nueva cuenta tendrá la gran oportunidad de al fin terminar una larga sequía de 15 años sin levantar la copa. Es ahora o nunca para los auriazules.

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Era de esperarse que Efraín Juárez cambiara su esquema táctico por la necesidad de anotar al menos un gol y empatar el global.

Por eso, mandó toda la carne al asador desde el mero inicio. Su intención fue regalar absolutamente nada desde el minuto uno y de ahí que aventara a Robert Morales, Juninho Vieira, Uriel Antuna y Jordan Carrillo de inicio.

La idea era ahogar a un Pachuca que llegaba a este juego sin su central estelar, Eduardo Bauermann, debido a que estaba suspendido.

Así que el guión ya estaba: unos Pumas con la necesidad e idea de ir hacia adelante y unos Tuzos que optaron por pararse bien y aguantar a los del Pedregal y todo el estadio en su contra.

Riesgoso, pero a los hidalguenses les salió aguantar el cero en el primer tiempo, si bien Robert Morales reventó el travesaño con un cabezazo y en otra jugada falló increíblemente una muy clara dentro del área.

Aunque también es preciso señalar que la escuadra visitante desde que inició el juego comenzó a comerle segundos al reloj cada vez que tenía que reanudar el juego, actitud que tomó desde muy temprano.

El obligado era Universidad Nacional, que después de tres juegos en esta Liguilla, no había podido ganar uno solo y si quería estar en la final, tenía que hacerlo con un marco completamente a su favor, con la afición entregada e ilusionada, pero los minutos avanzaban y el gol nada más no caía.

Pachuca se sentía cómodo en el campo, el técnico Esteban Solari decidió asumir el riesgo y darle la iniciativa al local, a ver si con eso le daba para llegar a la orilla. El asunto es que solo era un gol de ventaja.

Hay un viejo adagio en el futbol el cual dice que si no llegas al gol con jugadas, una muy buena opción es la pelota parada, máxime en un juego tan cerrado y con las pulsaciones al límite.

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Pasados los 55 minutos, Pumas consiguió una pelota parada por una falta en tres cuartos de cancha. Y ahí apareció la figura de Jordan Carrillo, un futbolista que está en un nivel superlativo, al cual Efraín Juárez supo rescatar en esta temporada.

Jordan tomó la pelota, se perfiló y conectó un tiro brillante con la pierna derecha, el cual salió con potencia y si bien la pelota pegó en el poste lo hizo para rebotar hacia adentro de la portería.

El arquero Carlos Moreno simplemente se quedó parado, sabedor de que ante tal misil no podía hacer nada y fue el espectador más cercano de un auténtico golazo.

El Olímpico Universitario, que tenía ahogado el grito de gol desde el primer tiempo, rugió de una manera bestial, con la misma fuerza que significa un gol que metiera al conjunto auriazul y a su pueblo a una gran final después de casi seis años.

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Pero todavía había muchísimo tiempo por delante, más de 30 minutos que iban a ser completamente agónicos, porque Pachuca se fue con todo encima.

El técnico Solari metió todo lo que tenía disponible al ataque. Entraron Salomón Rondón, Alexei Domínguez, Alan Bautista, Luis Quiñones y venían minutos de crisis nerviosa para la afición de ambos equipos.

Y vaya que se dio un momento de máximo estrés, de ansiedad pura y de nervios al borde del colapso. Vino un centro, Salomón Rondón tuvo una clarísima dentro del área, era el pase milagroso a la Final, pero el balón lo voló de manera increíble.

Todavía en los últimos instantes, Pachuca tuvo otra clara pero la desperdició; Efraín metió puros cambios defensivos y Pumas buscará el título del Clausura 2026 ante Cruz Azul.