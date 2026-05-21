Futbolistas ciegas rompen barreras rumbo a Brasil

La posibilidad de que México tenga por primera vez una Selección Femenil de Futbol Ciego está más cerca de concretarse. Integrantes de la Colectiva de Mujeres Futbolistas Ciegas (CMFC) y el Fondo Semillas lanzaron la campaña Futbol ciego: Ellas juegan, México dice ¡voy!, con la meta de recaudar un millón de pesos que permita a las jugadoras viajar a la Copa América de Brasil 2026.

La iniciativa busca cubrir vuelos, hospedaje, alimentación, uniformes, entrenamientos y viáticos de las futbolistas y su equipo técnico, en lo que sería un momento histórico para el deporte adaptado en el país.

Actualmente, sólo Brasil, Argentina y Canadá cuentan con selecciones femeniles de futbol ciego en el continente. De concretarse el proyecto, México se convertiría en la cuarta nación en conformar un combinado nacional de esta disciplina.

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Un sueño histórico

Durante la presentación de la campaña en la Ciudad de México, Gabriela Toledo, codirectora de Fondo Semillas, destacó que el objetivo no sólo es reunir recursos, sino abrir camino para nuevas generaciones de niñas y mujeres con discapacidad visual.

"Sería la primera vez que México tendría una selección femenil de mujeres ciegas representando a nuestro país. Es un acontecimiento histórico", expresó.

Toledo subrayó que la campaña permanecerá activa durante tres meses y cerrará el próximo 19 de agosto, previo al viaje de las jugadoras a Brasil.

"Ellas ya entraron a la cancha y esperamos que el país se sume a este enorme partido que nos toca jugar a todas", señaló.

Fotos: Aracely Martínez Fotos: Aracely Martínez Fotos: Aracely Martínez Fotos: Aracely Martínez Fotos: Aracely Martínez Fotos: Aracely Martínez Fotos: Aracely Martínez Fotos: Aracely Martínez Fotos: Aracely Martínez Fotos: Aracely Martínez ❮ ❯

Un futbol que se escucha

Wendy del Río, entrenadora de Chilangas FC y coordinadora de la colectiva, explicó que este deporte para personas ciegas se juega en modalidad de futbol cinco, con cuatro jugadoras con discapacidad visual y una portera vidente.

"Hoy venimos a hablarles de un futbol que no se ve, un futbol que se escucha y que también está presente aquí en México", dijo.

La entrenadora detalló que existen distintas referencias sonoras y verbales dentro del juego: la portera orienta a la defensa, el cuerpo técnico guía desde media cancha y una persona detrás de la portería rival ayuda a las delanteras a ubicar el arco.

"Este deporte nos permite ser una disciplina con inclusión, porque mujeres con y sin discapacidad podemos estar juntas dentro de la cancha", agregó.

Actualmente, existen equipos en Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Tlaxcala, Baja California, San Luis Potosí y Torreón, aunque la mayoría continúa en proceso de consolidación.

Sueño cumplido

Uno de los testimonios más emotivos fue el de Paulina Hernández Martínez, jugadora de Chilangas FC, quien narró cómo enfrentó desde niña la retinitis pigmentaria, enfermedad degenerativa que redujo gradualmente su visión.

"Crecí pensando que jugar futbol era un sueño inalcanzable", relató.

La futbolista recordó que durante años desconoció que tenía una discapacidad visual y enfrentó burlas y limitaciones mientras intentaba jugar con sus amigas.



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Tras diversos accidentes laborales y una fuerte crisis emocional, decidió buscar rehabilitación y acercarse al deporte adaptado.

"Cuando conocí el futbol adaptado creo que es la cosa más maravillosa que me ha pasado en el mundo", afirmó.

Ahora, dijo, su principal motivación es inspirar a otras niñas y mujeres con discapacidad visual. "Quiero que sepan que no son las únicas y que sí se puede cumplir un sueño", expresó.

Las jugadoras hicieron un llamado a la sociedad, empresas y organizaciones a sumarse a la campaña y apoyar la construcción de la primera Selección Femenil de Futbol Ciego de México, que aspira a debutar en la Copa América de Sao Paulo, del 1 al 9 de septiembre de 2026.