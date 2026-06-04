Jardiné rompe en llanto al despedirse de aficionados del América

El ahora ex técnico del Club América, André Jardiné se presentó en Coapa para despedirse de manera formal de la afición y dar su última rueda de prensa.

En el lugar, André Jardine explico que el motivo de su salida del Club América fue por el desgaste que implicaba estar a cargo de un equipo con éste, pues la exigencia era cada vez mayor,

"Fue creciendo en mí un sentimiento de que teníamos que pensar en la continuidad de mi parte por varios aspectos, resumiéndolo en el desgaste que implica estar tres años al frente de un club con la exigencia que representa América", señaló.

Además, Jardine expresó que no fue una decisión fácil para él, pero que fue pactada junto con Santiago Baños y la directiva azulcrema.

¡GRACIAS, JARDINE!



Un aficionado del América se escribió "Gracias André" en el pecho durante la despedida del técnico brasileño, en un emotivo adiós al estratega que hizo historia con el tricampeonato azulcrema.



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"Tuve una primera conversación con Baños (Santiago), exponiendo mis sentimientos, y de pronto él intentó demostrarme que es normal... Después tuvimos una segunda junta con Emilio, dejando pasar unos días más para tomar en conjunto la decisión, y el club pasó a sentir lo mismo que yo", afirmo.

Afición despide a Jardiné

Fotos: Aracely Martínez

Finalmente, mencionó que la decisión final de su salida será parte de un nuevo comienzo en América y servirá para así poder tomar oxígeno para el club, pero también para él.

"Para el club, esto es como un oxígeno en este fuego que tiene que estar fuerte todo el tiempo por la exigencia; y para mí, un poquito de oxígeno para poder respirar otro aire, probablemente un nuevo reto, un nuevo club, probablemente otra liga", detalló.

Jardiné llora frente a la porra

Tras la rueda de prensa, André Jardine acudió a la cancha de entrenamiento donde lo esperaba parte de la Monumental porra del Club América quienes le cantaron y le agradecieron los triunfos.

Afición celebra a Jardiné

Fotos: Aracely Martínez

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