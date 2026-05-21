"Sigue abierta la lista"; Javier Aguirre no cierra la puerta a finalistas de la Liga MX

Javier Aguirre mandó claro y fuerte el mensaje: la lista definitiva del Mundial sigue abierta y podría haber lugares disponibles hasta para los jugadores que están en la Final de la Liga MX y que fueron considerados en la prelista de 55 jugadores.

De tal forma que jugadores como Jordan Carrillo de Pumas, además de Charly Rodríguez y Jeremy Márquez de Cruz Azul, todavía podrían colarse de último momento a esa selecta lista de 26 futbolistas, aunque en el caso de Charly no lo consideró en la concentración premundialista.

"Está claro que este formato de nuestra liga mexicana, al tener liguilla tenemos que traer jugadores sin actividad, otros que siguen con actividad. Están en buena forma, estamos pendientes, mi cuerpo técnico y yo, hemos visto todos (los juegos), han ido al estadio mis colaboradores y tengo informes.

También lee: Futbolistas ciegas rompen barreras rumbo a Brasil

"Hay que tomar buenas decisiones, por el bien del futbol; ya lo dije el otro día, aquí no hay nadie seguro de momento. En ese sentido me gusta que levanten la mano, para mí es un orgullo, no veía tanta ilusión por estar en Selección".

Y ante la insistencia de la prensa de ser claro, Javier fue muy fiel a su estilo: "Sí güey, ¿qué entendiste? Da los nombres que quieras, la lista está abierta", sentenció.

¡Las palabras de nuestro entrenador! ?



Javier Aguirre habló con los medios previo a nuestro partido de preparación ante Ghana.



Estas son las #VocesTricolor, presentadas por @ScribeMexico.https://t.co/W5zEkhQzrB#SomosMéxico?? | #ÚltimaEscala

*Publicidad para México* pic.twitter.com/hlcNi2j6ic — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 22, 2026

"Me costó prescindir de Marcel"; Aguirre no lo descarta por completo

En el caso específico de Marcel Ruiz, quien tuvo una lesión de ligamentos en la rodilla la cual lo bajó de la concentración premundialista, Aguirre dijo que además de que le costó no contar con él, no lo puede descartar por completo.

"Voy a hacer una excepción porque lo amerita: hablé con Marcel, mandamos una delegación a Toluca hace tiempo antes de la convocatoria para evaluarlo, junto con la gente de Toluca. Me dieron un diagnóstico y bueno, me costó mucho prescindir de él.

"Sigue jugando diría contra todo pronóstico médico; es un caso excepcional, lo está haciendo bien, es un gran muchacho. Hablé con él, merecía una llamada de mi parte, está jugando y no puedo descartar a nadie", mencionó Aguirre.

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, destacó la entrega y el compromiso de los jugadores durante la concentración. Además, señaló que varios futbolistas aún se adaptan a la altura de la Ciudad de México y al trabajo físico y táctico del equipo.



:... pic.twitter.com/Kzc1MUkm9I — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) May 22, 2026

Memote y Lira apoyarán a sus equipos en la Final de vuelta

Por último, el Vasco precisó que le dará permiso tanto a Guillermo Martínez como a Erik Lira de apoyar a Pumas y a Cruz Azul respectivamente en la Final de vuelta el domingo.

"Me parece justo (que vayan), compitieron con ellos; que vayan a saludar a sus compañeros me parece sano, lo agradecerán, son importantes. No le veo nada de malo, celebrar o estar hombro con hombro con los derrotados".