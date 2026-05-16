Joel Huiqui: "Merecidamente estamos en la final"

Tras conseguir el pase a la final, el director técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, consideró que hicieron los méritos suficientes para acceder a la serie por el título.

En Ovaciones te traemos las declaraciones más destacadas que los directores técnicos hicieron tras el gran encuentro que se vivió la noche del sábado entre Chivas y Cruz Azul.

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"Merecidamente estamos en la final, lo hablaba con ellos. No hay mejor equipo que merezca esta oportunidad de disputar el título.

"Nuestra gestión ha sido muy simple, darle orden, idea, estructura, un buen plan de partido y creo que merecidamente ellos son los actores principales de este funcionamiento del equipo; estoy muy contento porque ellos están en una gran final", dijo el DT celeste

´CREO QUE NO HAY MEJOR EQUIPO QUE MEREZCA LA OPORTUNIDAD DE PELEAR POR EL TÍTULO´



Joel Huiqui, tras la clasificación a la Final con Cruz Azul #LUP pic.twitter.com/nfNvT25HNI — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 17, 2026

Milito: "Dolor por la ilusión de jugar la final"

Por su parte, Gabriel Milito, técnico de Chivas, señaló que se quedan con mucho dolor tras la eliminación, porque lo habían deseado tanto pero no les alcanzó.

"El dolor es proporcional a la gran ilusión que teníamos de poder jugar la final; el partido hubo un momento en que pudimos neutralizar pero también otro donde no lo pudimos hacer", señaló el argentino tras el juego.

¡ESTAMOS EN EL CAMINO CORRECTO!



Gabriel Milito, técnico de Chivas, promete que volverán a pelear por el título la próxima temporada. pic.twitter.com/rPYhoTRohl — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 17, 2026

Y aunque no les alcanzó para llegar a la última instancia, dijo que el esfuerzo que hicieron sus jugadores y su equipo, con todo y las bajas de selección es muy loable.

"Me quedo con el esfuerzo y el compromiso de los futbolistas que han hecho un gran trabajo más allá de la derrota. (Nos quedamos con) el dolor de haber soñado tanto y haberlo buscado y no pudo ser".

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