La polémica de los Rolex: jugadores del Tri regresan los exclusivos relojes que les regalaron

La Selección Nacional de México informó a través de sus redes sociales que, de común acuerdo, los futbolistas optaron por regresar los relojes que les habían sido entregados de manera voluntaria tras la clasificación del equipo a los octavos de final del Mundial 2026.

En el mensaje publicado en la cuenta oficial @miseleccionmx, el combinado nacional señaló que los jugadores decidieron devolver los obsequios al influencer estadounidense SteveWillDoIt, quien había entregado relojes Rolex a cada integrante del plantel como parte de una apuesta relacionada con el desempeño del equipo.

El gesto del creador de contenido generó debate en torno a si este tipo de regalos podría entrar en conflicto con el Código de Ética de la FIFA, el cual establece restricciones sobre la aceptación de beneficios que puedan interpretarse como indebidos o que superen el valor simbólico permitido para personas sujetas a su reglamentación.

La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado. — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 3, 2026

Posible encuadre en el reglamento de la FIFA

El documento de la FIFA contempla que jugadores, entrenadores y miembros del entorno futbolístico únicamente pueden aceptar obsequios de valor limitado, siempre que no exista intención de influir en decisiones deportivas ni se genere un conflicto de interés.

En caso de detectarse irregularidades, el reglamento prevé sanciones que van desde advertencias y multas económicas hasta suspensiones de hasta cinco años en casos graves, aunque cada situación debe ser analizada de manera individual por los órganos disciplinarios.

Si bien la Selección Mexicana no explicó por qué los jugadores devolvieron los relojes, la decisión se da después de que surgieran cuestionamientos sobre si aceptar un obsequio de ese valor podría interpretarse como una falta al Código de Ética de la FIFA, aunque el organismo no ha iniciado ninguna investigación.