Antoine Griezmann ansía enfrentar a clubes de Liga MX en Leagues Cup

Antoine Griezmann, futbolista francés quien ha tenido una brillante carrera en Europa con el Atlético de Madrid, vive ahora otra etapa muy distinta ya en la veteranía, al jugar para el Orlando City de la MLS.

Grizzy -como le gusta que le digan-, visitó Nueva York en la previa de la Final de la Copa del Mundo y si bien habló de ella, también se refirió a lo que vendrá en un par de semanas con la Leagues Cup ante la Liga MX.





"Tengo algo especial con los mexicanos"

En un evento realizado por la MLS en la Penn Plaza, a un lado del Madison Square Garden, Antoine reconoció que por su gran amistad con Carlos Vela, se siente muy cercano al futbol mexicano.

"Sí, tengo algo especial con los mexicanos; para mí va a ser un honor e ilusión jugar contra clubes mexicanos. Son amantes al futbol, al espectáculo. Así que me imagino estadios llenos donde podamos disfrutar todos juntos de buenos partidos", precisó.

Griezmann debutará con el Orlando City el próximo miércoles 22 de julio contra San José Earthquakes por la MLS. El 5 de agosto, recibirá a Rayados de Monterrey, para después enfrentarse al León el día 8 y cerrar la fase de grupos ante San Luis el 12.

Los tres partidos los jugará en el Exploria Stadium en Orlando, aunque seguramente con mucha afición mexicana que estará en las gradas viendo a sus equipos.

"No les hablo para no darles mala suerte"; Griezmann deseó lo mejor a sus amigos en la Final

Por otra parte, el futbolista francés se refirió a la Final del Mundial que será entre España y Argentina, Selecciones en las que tiene amigos.

Para Antoine es complicado decir quién quiere que gane el trofeo el domingo en Nueva Jersey, debido a que, por ejemplo, tiene a muchos amigos en España por su paso por el Atlético de Madrid; pero por ejemplo, en Argentina está Leo Messi con quien coincidió en el Barcelona.

Lo que sí tiene claro Grizzy es que no les va a escribir ni hablar, para no darles mala suerte.

"Les deseo lo mejor. No les mando mensaje para no darles mala suerte, por si acaso. Estuve con Marcos Llorente ya después de su victoria contra Francia y está muy feliz, yo creo que todo el país; todos muy felices. Que lo disfruten, porque es único; igual no se repite. Así que lo disfruten".