Liga MX 2026: partidos de hoy, horarios y dónde ver EN VIVO la Jornada 1

La actividad del Apertura 2026 de la Liga MX continúa este viernes con una jornada llena de futbol, luego del arranque del torneo con los primeros encuentros disputados el jueves. Para que no te pierdas ningún detalle, aquí te contamos qué partidos se juegan hoy, a qué hora comienzan y dónde verlos en vivo.

Partidos de hoy viernes 17 de julio en la Liga MX

León vs Atlas

El primer duelo del día será entre León y Atlas, dos equipos que buscarán sumar sus primeras unidades del torneo.

Fecha: viernes 17 de julio

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

(tiempo del centro de México) Estadio: León

Dónde ver: FOX One

Atlético de San Luis vs Cruz Azul

A la misma hora, Atlético de San Luis recibirá a Cruz Azul en un duelo que promete intensidad desde el inicio del campeonato.

Fecha: viernes 17 de julio

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

(tiempo del centro de México) Dónde ver: ESPN, Disney+ y ViX

FC Juárez vs Puebla

La jornada del viernes cerrará con el enfrentamiento entre FC Juárez y Puebla, dos clubes que intentarán arrancar el Apertura 2026 con una victoria.

Fecha: viernes 17 de julio

Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

(tiempo del centro de México) Dónde ver: FOX One, Canal 7 y Azteca Deportes (web y app)

¿Qué partidos faltan de la Jornada 1?

La primera fecha del Apertura 2026 continuará durante el fin de semana con encuentros como Pumas vs Pachuca, Monterrey vs Santos, Chivas vs Toluca y Querétaro vs. América que completarán la actividad de la jornada inaugural.

Con el regreso de la Liga MX tras la pausa mundialista, los equipos buscarán comenzar con buenos resultados y marcar desde el inicio el rumbo de un nuevo torneo.