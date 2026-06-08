Diego Forlán confiesa su cuenta pendiente con la Liga MX

El exdelantero uruguayo Diego Forlán confesó que le habría encantado jugar en la Liga MX y que varios clubes mexicanos mostraron interés en ficharlo a lo largo de su carrera, aunque ninguna oferta se concretó.

El exfutbolista hizo estas declaraciones recientemente al recordar las oportunidades que tuvo de vestir la camiseta de equipos de México.

"Me hubiera gustado. Es un futbol que es lindo, que se juega bien y hay mucha afición y la verdad que lo hubiera disfrutado muchísimo", afirmó Forlán.

El uruguayo, uno de los delanteros más destacados de su generación, brilló en conjuntos de élite como Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid e Inter de Milán, y fue figura clave de Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010.

A pesar de su gran trayectoria, nunca llegó a jugar en México.

Forlán mencionó que recibió interés de varios equipos nacionales: "Tuve chance de ir a varios. Sí, Cruz Azul, pero también América".

Además, agregó a la lista a Monterrey, Santos Laguna, Querétaro y Veracruz. Sin embargo, aclaró que ninguna de estas aproximaciones se convirtió en una oferta formal.

"Nunca fueron ofertas concretas, pero sí que interesaron como Monterrey, Santos Laguna, Querétaro también estuvo; Veracruz es otro. Hubieron varios equipos", explicó.

El ex seleccionado uruguayo señaló que estas posibilidades surgieron en momentos en los que su carrera ya tenía otros rumbos definidos. "Yo estaba en otros lados y la opción no era México en ese momento", indicó.

Años después de su retiro, Forlán reconoce que jugar en la Liga MX es una de las historias pendientes en su trayectoria, a pesar de que siempre tuvo una buena percepción del balompié mexicano y de su afición.

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