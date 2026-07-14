Liga MX no aprobó cancha del Cd de los Deportes y Cruz Azul jugará en Querétaro ante Puebla

Lo de Cruz Azul debe ser un caso muy extraño en el mundo: Es Campeón de la liga de su país, es el mejor equipo pero no tiene estadio.

Por ende, tendrá que irse a Querétaro para jugar su primer partido de local en el Apertura 2026, el cual será el martes de la próxima semana por la Jornada 2 ante Puebla.

La Liga MX informó que la solicitud cementera de jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes, luego de salirse del Estadio Azteca por problemas con la dirección del inmueble, no procedió.

Lo anterior debido a que el campo del estadio en la Nápoles no se encuentra en buenas condiciones y por ende no se puede garantizar la integridad física de los jugadores.

Por ende, la sede elegida por La Máquina para debutar de local en el torneo en el que defenderá su corona es Querétaro.

Así que la Liga MX informó que armará un plan de trabajo con Cruz Azul para ver si el campo está apto de cara a la Jornada 3 o si La Máquina tendrá que seguir de nómada.

"La Liga MX continuará dando seguimiento al plan de trabajo en el Estadio Ciudad de los Deportes e informará oportunamente sobre la situación del inmueble de cara a la Jornada 3".

Esa Fecha, La Máquina también la va a tener de local y se disputará el 1 de agosto frente al Atlante, por lo que habrá que esperar si para ese momento, el campo ya está apto para ser utilizado en un juego de futbol profesional.

Cruz Azul debuta el viernes de visita ante Atlético San Luis, pero de inmediato el martes juega su partido de Fecha 2, debido a que el sábado 25 de julio disputará el Campeón de Campeones ante Toluca, en el Dignity Health Sports Park en Carson, California.