Liga MX hoy: partidos del sábado 18 de julio, horarios y dónde ver EN VIVO

La actividad del Apertura 2026 de la Liga MX continúa este sábado con los últimos partidos de la Jornada 1, una fecha que marcó el regreso del futbol mexicano tras la pausa mundialista.

Después de los primeros encuentros disputados entre jueves y viernes, cuatro equipos buscarán arrancar el torneo con el pie derecho. Aquí te contamos cuáles son los partidos de hoy, sus horarios y dónde verlos.

Partidos de hoy sábado 18 de julio en la Liga MX

Pumas vs Pachuca

Fecha: sábado 18 de julio

Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

(tiempo del centro de México) Estadio: Olímpico Universitario

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX Premium

Monterrey vs Santos Laguna

Fecha: sábado 18 de julio

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

(tiempo del centro de México) Estadio: BBVA

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX Premium

Chivas vs Toluca

Fecha: sábado 18 de julio

Hora: 19:07 horas (tiempo del centro de México)

(tiempo del centro de México) Estadio: Akron

Dónde ver: Prime Video

Querétaro vs América

Fecha: sábado 18 de julio

Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

(tiempo del centro de México) Estadio: La Corregidora

Dónde ver: FOX One

Así quedó la Jornada 1 del Apertura 2026

La primera fecha del torneo comenzó el jueves con los partidos entre Necaxa vs Atlante y Xolos de Tijuana vs Tigres, mientras que el viernes se disputaron los encuentros entre León vs Atlas, Atlético de San Luis vs Cruz Azul y FC Juárez vs Puebla.