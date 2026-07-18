El futbol mexicano sigue su marcha con una cartelera llena de emociones: revisa qué equipos juegan hoy
Liga MX hoy: partidos del sábado 18 de julio, horarios y dónde ver EN VIVO
Por: Jessica López
La actividad del Apertura 2026 de la Liga MX continúa este sábado con los últimos partidos de la Jornada 1, una fecha que marcó el regreso del futbol mexicano tras la pausa mundialista.
Después de los primeros encuentros disputados entre jueves y viernes, cuatro equipos buscarán arrancar el torneo con el pie derecho. Aquí te contamos cuáles son los partidos de hoy, sus horarios y dónde verlos.
Partidos de hoy sábado 18 de julio en la Liga MX
Pumas vs Pachuca
- Fecha: sábado 18 de julio
- Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
- Estadio: Olímpico Universitario
- Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX Premium
Monterrey vs Santos Laguna
- Fecha: sábado 18 de julio
- Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
- Estadio: BBVA
- Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX Premium
Chivas vs Toluca
- Fecha: sábado 18 de julio
- Hora: 19:07 horas (tiempo del centro de México)
- Estadio: Akron
- Dónde ver: Prime Video
Querétaro vs América
- Fecha: sábado 18 de julio
- Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)
- Estadio: La Corregidora
- Dónde ver: FOX One
Así quedó la Jornada 1 del Apertura 2026
La primera fecha del torneo comenzó el jueves con los partidos entre Necaxa vs Atlante y Xolos de Tijuana vs Tigres, mientras que el viernes se disputaron los encuentros entre León vs Atlas, Atlético de San Luis vs Cruz Azul y FC Juárez vs Puebla.
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