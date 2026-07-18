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Liga MX hoy: partidos del sábado 18 de julio, horarios y dónde ver EN VIVO

El futbol mexicano sigue su marcha con una cartelera llena de emociones: revisa qué equipos juegan hoy

Liga MX. Foto: Redes Sociales y Chat GPT.
Liga MX. Foto: Redes Sociales y Chat GPT.

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Jessica López

La actividad del Apertura 2026 de la Liga MX continúa este sábado con los últimos partidos de la Jornada 1, una fecha que marcó el regreso del futbol mexicano tras la pausa mundialista.

Después de los primeros encuentros disputados entre jueves y viernes, cuatro equipos buscarán arrancar el torneo con el pie derecho. Aquí te contamos cuáles son los partidos de hoy, sus horarios y dónde verlos.

Partidos de hoy sábado 18 de julio en la Liga MX

Pumas vs Pachuca

  • Fecha: sábado 18 de julio
  • Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX Premium

Monterrey vs Santos Laguna

  • Fecha: sábado 18 de julio
  • Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: BBVA
  • Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX Premium

Chivas vs Toluca

  • Fecha: sábado 18 de julio
  • Hora: 19:07 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Akron
  • Dónde ver: Prime Video

Querétaro vs América

  • Fecha: sábado 18 de julio
  • Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: La Corregidora
  • Dónde ver: FOX One

Así quedó la Jornada 1 del Apertura 2026

La primera fecha del torneo comenzó el jueves con los partidos entre Necaxa vs Atlante y Xolos de Tijuana vs Tigres, mientras que el viernes se disputaron los encuentros entre León vs Atlas, Atlético de San Luis vs Cruz Azul y FC Juárez vs Puebla.

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