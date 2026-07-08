¿Partido amistoso entre Inglaterra y México en Wembley en puerta?

Luego del memorable partido entre México vs Inglaterra, que dejó muchísimo de qué hablar al grado de que tanto la afición, como los comentaristas ingleses y el mundo entero reconoció el nivel de la Selección Mexicana al enfrentar a Inglaterra y lamentaron que México no pudiera pasar de los Octavos de Final.

Sin embargo, al parecer la historia no ha terminado ahí, puesto que de acuerdo con el periodista deportivo, Henry Winter, que manifestó su admiración por el nivel del encuentro, pero lanzó una propuesta a la Asociación de Futbol de Inglaterra para que programara un encuentro amistoso, pero en casa de los ingleses: Wembley.

El estadio de Wembley es uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial y la Selección Nacional no disputa un partido ahí desde 2010. En ése lugar, cuando la Selección Mexicana conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tras imponerse a Brasil.

Respuesta de la Football Association

Sin embargo, ni la Football Association (FA), ni la Federación Mexicana de Futbol se han pronunciado sobre esta posibilidad, ya que más allá de Henry Winter no ha sido el único entusiasta, pues otros periodistas y creadores de contenido comenzaron a impulsar la idea.

This is what it means. Paddy Buckley, ESTC member, was in the Azteca in 1986 when England lost to the Hand of God and the Goal of the Century. So the return was inevitably emotional ... (thanks to Paddy and Nick ESTC for permission to re-post) ... pic.twitter.com/mzOX3qNJOh — Henry Winter (@henrywinter) July 7, 2026

Cabe señalar, que tanto la afición, como los jugadores ingleses, destacaron el gran cobijo de los aficionados mexicanos y el ambiente del Estadio Azteca y si se lleva a cabo dicho partido amistoso, sería como la revancha de aficiones, donde los jugadores de la Selección Mexicana podrían experimentar el furor inglés.

Luego de que Javier "El Vasco" Aguirre dejó la dirección técnica de la Selección Nacional, aún no existen partidos amistosos confirmados, por lo que es probable que exista margen de negociación para un eventual compromiso con Inglaterra, pero ahora a cargo de Rafael Márquez como el nuevo DT.