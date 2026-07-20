Momentos polémicos de los jugadores argentinos en la Final del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya concluyó, pero las críticas hacia el comportamiento de algunos jugadores argentinos siguen en pie, debido a los escándalos que protagonizaron después del silbatazo final, porque hubo golpes, insultos y gestos debido a que como dicen en redes sociales, "no saben perder".

Al menos 2 jugadores mexicanos decidieron agredir a otros de la Selección española. Sin embargo, ya sus conductas desataron la polémica entre los aficionados del mundo, quienes criticaron las acciones de Leandro Paredes, Lionel Messi y Cristian Romero, por mencionar algunos nombres.

A poco antes de que se cumplan 24 horas del inicio de la Gran Final de la Copa del Mundo 2026, la conversación sigue en torno a los momentos polémicos que protagonizaron los jugadores argentinos, que les costó les llovieran múltiples comentarios y críticas en contra.

Messi vs Cucurella

Durante el partido final de la Copa del Mundo 2026, el mismísimo ídolo de todo el mundo, Lionel Messi, protagonizó uno de sus tantos momentos polémicos del Mundial, al responder el gesto de Marc Cucurella, quien se tapó la boca con la mano y al ver esto, Messi, levantó el brazo para llamar al árbitro.

Con el gesto para llamar a los árbitros, Messi habría sugerido la expulsión de Cucurella. Esta acción fue duramente criticada por la afición.

Still can't get over Messi trying to get Cucurella sent off for this. pic.twitter.com/iGFTg2Opnf — Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) July 20, 2026

Leandro Paredes

Poco tiempo después del silbatazo final, se viralizó un fragmento de video donde se puede ver cómo el futbolista argentino corre hacia Eric García de la Furia Roja y lo empuja y frente a otros jugadores albiceleste que apoyaban a paredes, apareció Pablo Páez Gavira "Gavi" para defender a García.

Sin embargo, fue Lisandro Martínez, otro jugador argentino quien de un abrazo lo tiró al césped. Ambos formaron parte de un connato de violencia, que ha sido ampliamente comentado, debido a la mala gestión emocional frente a la derrota en el Mundial 2026.

Cristian Romero

Además de estar entre los jugadores presentes en el connato de pelea iniciado por Leandro Paredes, uno de los gestos más polémicos de este argentino fue el ignorar el saludo de felicitación de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Esto ocurrió cuando pasó a recibir su medalla de segundo lugar en la ceremonia de premiación y clausura de la Copa del Mundo 2026.