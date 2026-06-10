Tragedia en el futbol mexicano: muere América Isabel a los 19 años

Mientras la atención de millones de aficionados está puesta en los grandes eventos del futbol internacional, una noticia sacudió al deporte mexicano y provocó una ola de mensajes de tristeza en Sinaloa.

La muerte de una joven futbolista de apenas 19 años generó conmoción entre compañeros, entrenadores y seguidores que la vieron crecer dentro de las canchas.

Su historia estuvo marcada por el esfuerzo, la disciplina y una pasión por el futbol que la llevó a convertirse en una figura reconocida dentro de las categorías juveniles de Mazatlán FC.

En Ovaciones te decimos más sobre el lamentable fallecimiento de América Isabel Acosta.

Foto:Liga TDP Femenil



Mazatlán FC de luto

El futbol sinaloense atraviesa momentos de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento de América Isabel Acosta Hernández, ex portera que formó parte de las fuerzas básicas de Mazatlán FC.

De acuerdo con información difundida por autoridades locales, elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron a una vivienda ubicada en la colonia Buena Vista, en la sindicatura de Villa Unión, luego de recibir un reporte relacionado con una mujer inconsciente.

Al llegar al lugar, los paramédicos realizaron las maniobras y atenciones prehospitalarias correspondientes; sin embargo, la joven ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, la zona fue acordonada para permitir las diligencias de investigación por parte de las autoridades competentes y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

La noticia rápidamente se extendió entre la comunidad deportiva. Por lo que clubes, ex compañeras y personas del entorno futbolístico expresaron sus condolencias a familiares y amigos.

Entre las instituciones que lamentaron la pérdida se encuentra la Unidad Académica Preparatoria Villa Unión, que recordó a América Isabel como una de sus ex alumnas y envió un mensaje de solidaridad a sus seres queridos durante este difícil momento.

? ? Consternación en el futbol sinaloense.



América Acosta, exarquera de Mazatlán FC Femenil Sub-19 y del Obson Dynamo, fue localizada sin vida en una vivienda de Villa Unión, al sur de Mazatlán.



Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las causas de... pic.twitter.com/TQ460kPqTS — Ovaciones (@ovaciones) June 10, 2026

¿De qué falleció la ex portera de Mazatlán FC?

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial definitivo sobre las causas del fallecimiento de América Isabel Acosta Hernández.

Sin embargo, la joven fue localizada sin vida dentro de un domicilio en Villa Unión, por lo que la Vicefiscalía correspondiente inició las investigaciones y los procedimientos periciales para esclarecer las circunstancias del caso.

Debido a que las indagatorias continúan abiertas, no existe una causa oficial confirmada por las autoridades.

¿Quién era América Isabel, ex portera de Mazatlán FC?

América Isabel Acosta Hernández era una joven futbolista originaria de Villa Unión, Sinaloa, que construyó una trayectoria destacada dentro del futbol femenil mexicano pese a su corta edad.

Entre 2020 y 2023 defendió la portería de las categorías juveniles de Mazatlán FC, especialmente en la Sub-19, donde fue considerada una de las guardametas con proyección dentro de la institución sinaloense.

Tras concluir su etapa con las llamadas "Cañoneras", continuó vinculada al futbol competitivo. Al momento de su fallecimiento formaba parte del club Obson Dynamo, equipo participante de la Liga de la Tercera División Profesional (TDP).

Además de mantenerse activa como jugadora, también dedicaba parte de su tiempo a la formación de nuevos talentos.

En su comunidad colaboraba en entrenamientos para niños y jóvenes interesados en desarrollar habilidades futbolísticas, compartiendo la experiencia adquirida durante su paso por el futbol organizado.

Su muerte ha causado un fuerte impacto en el futbol femenil mexicano, especialmente entre quienes coincidieron con ella dentro y fuera de las canchas.

Con apenas 19 años, América Isabel dejó una huella en las instituciones donde participó y en las nuevas generaciones que encontraron en ella una guía para acercarse al deporte.

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