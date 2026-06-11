¿Quién es Son Heung-min? La estrella de Corea del Sur que conquistó a México

La Copa del Mundo 2026 reúne a algunas de las máximas figuras del futbol internacional, pero pocas generan tanta expectativa entre los aficionados como el líder de la Selección de Corea del Sur.

Su llegada a México ha despertado interés entre seguidores del futbol de distintos países, quienes siguen cada uno de sus movimientos de cara al inicio del torneo.

Con una trayectoria consolidada en las principales ligas del mundo y el peso de liderar a su selección, el delantero asiático se perfila como uno de los nombres a seguir durante el Mundial.

En Ovaciones te decimos más sobre Son Heung-min y por qué se ha ganado el cariño de muchos mexicanos.

EFE/ Francisco Guasco



Son Heung-min en México

La presencia de Son Heung-min en territorio mexicano no ha pasado desapercibida. Desde la llegada de la Selección de Corea del Sur a Guadalajara, cientos de aficionados han seguido de cerca los entrenamientos, actividades y apariciones públicas del capitán surcoreano.

El combinado asiático eligió la capital jalisciense como una de sus sedes durante la fase de grupos del Mundial 2026, donde disputó su primer encuentro frente a Chequia en el Estadio Guadalajara.

La expectativa es alta, pues Corea del Sur busca mantener el protagonismo que ha construido en las últimas décadas dentro de las Copas del Mundo.

¿Quién es Son Heung-min?

Son Heung-min nació el 8 de julio de 1992 en Chuncheon, Corea del Sur, y es considerado uno de los mejores futbolistas asiáticos de todos los tiempos.

Se desempeña como delantero y extremo, destacando por su velocidad, capacidad goleadora y liderazgo dentro del terreno de juego.

Su carrera comenzó a llamar la atención internacional cuando ingresó a las fuerzas básicas del Hamburgo SV en Alemania. Posteriormente brilló con el Bayer Leverkusen, rendimiento que le abrió las puertas del Tottenham Hotspur de Inglaterra, donde se convirtió en una de las grandes figuras de la Premier League durante una década.

En 2025 inició una nueva etapa en su carrera al incorporarse al LAFC de la Major League Soccer, manteniendo su estatus como uno de los futbolistas más reconocidos del continente asiático.

Con la Selección de Corea del Sur ha disputado más de 140 partidos internacionales y ha superado los 50 goles con la camiseta nacional, cifras que lo colocan entre los máximos referentes en la historia del futbol surcoreano.

Asimismo, el futbolista ha llamado la atención de aficionados del deporte, quienes han seguido su trayectoria desde su etapa en Europa y ahora aprovechan la cercanía que ofrece el Mundial 2026 para verlo competir en territorio nacional.

Para Corea del Sur, Son representa mucho más que un capitán. Su experiencia en competiciones internacionales y su capacidad para definir partidos importantes lo convierten en la principal esperanza del equipo para avanzar en el torneo.

Son Heung-min agradece a la afición mexicana

Durante su estancia en Guadalajara, Son Heung-min reconoció públicamente el cariño que ha recibido por parte de los aficionados mexicanos, especialmente aquellos que lo identifican con el popular apodo de "Sonaldo".

El delantero explicó que ha tenido una relación cercana con la comunidad mexicana desde su llegada a Los Ángeles y agradeció las muestras de afecto recibidas tanto en Estados Unidos como en México.

"Ahora juego en Los Ángeles y hay muchos mexicanos. Siento su pasión, he aprendido mucho de ellos, me muestran constantemente su cariño y estoy muy agradecido".

Sobre el sobrenombre "Sonaldo", que hace referencia a Cristiano Ronaldo y que algunos seguidores le han otorgado, el capitán surcoreano respondió con humildad.

"No creo haber hecho lo suficiente para ganarme ese apodo", mencionó tímidamente.

Además, descartó que el Mundial 2026 represente necesariamente el final de su trayectoria internacional.

"Nunca he dicho que esta será mi última Copa del Mundo; ustedes son libres de decir lo que quieran, pero eso es algo que tendré que anunciar yo", compartió.

El atacante también destacó la ilusión con la que encara una nueva justa mundialista.

"Es el escenario de los sueños. Tenemos más experiencia y algunos cambios, pero la esencia sigue siendo la misma. Estamos muy preparados".

A sus 35 años, Son Heung-min llega al Mundial 2026 como el líder absoluto de una selección que disputa su undécima Copa del Mundo consecutiva y que busca competir con las grandes potencias del futbol internacional.

Con su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora, el capitán surcoreano será una de las principales figuras a seguir durante el torneo.

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