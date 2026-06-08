Wilton Sampaio será el árbitro para el México vs. Sudáfrica en la inauguración del Mundial

Quedó definida la tripleta arbitral para la inauguración de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica este jueves en el Estadio Ciudad de México.

Se trata de un trío de brasileños quienes buscarán llevar a buen puerto las acciones del primer juego del Grupo A del Mundial 2026.

El silbante Wilton Sampaio será el juez central de este duelo, mientras que sus asistentes son Bruno Pires como abanderado 1 y Bruno Boschilia como abanderado 2.

¿Quiénes serán los árbitros en el Mundial 2026?

Sampaio tiene 44 años y es natural de Teresina de Goiás en Brasil. Lleva 15 años como árbitro profesional y es uno de los referentes del arbitraje brasileño.

Es un habitual en las competiciones importantes de la Conmebol, como son la Copa América, Eliminatorias Mundialistas, además de Copa Libertadores y Sudamericana.

Por supuesto que ya es un experimentado también en ligas como el Brasileirao y las Copas estaduales, por lo que es un juez ya con muchísimo recorrido.

Todos los árbitros son sudamericanos

Además el cuarto oficial será el paraguayo Juan Gabriel Benítez, mientras que el árbitro asistente es Eduardo Cardozo, también guaraní.

En la cabina del VAR, estará el colombiano Nicolás Gallo, apoyado por el asistente chileno Juan Lara. El único que no es sudamericano, se trata del árbitro VAR de soporte, el francés Jerome Brissard.