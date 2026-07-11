¿Quién era Jayden Adams? El futbolista de Sudáfrica que murió días después del Mundial 2026

El futbol sudafricano está de luto. El mediocampista Jayden Adams, jugador del Mamelodi Sundowns y seleccionado nacional de Sudáfrica, murió a los 25 años, apenas unos días después de representar a su país en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La noticia fue confirmada este 11 de julio de 2026 por el Sindicato de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU, por sus siglas en inglés), que mediante un comunicado lamentó el fallecimiento del futbolista.

"Jayden había representado recientemente a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, llevando las esperanzas de la nación con orgullo, valentía y distinción. Su fallecimiento es una pérdida inconmensurable para su familia, compañeros de equipo, clubes, la comunidad futbolística y el país en general", expresó la organización.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer oficialmente la causa de su muerte.

Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.... pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

¿Quién era Jayden Adams?

Jayden Adams nació el 5 de mayo de 2001 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Se desempeñaba como mediocampista y era considerado una de las principales figuras de la nueva generación del futbol sudafricano.

Se formó en las fuerzas básicas del Stellenbosch FC, club con el que debutó profesionalmente y disputó más de un centenar de encuentros antes de convertirse en una de las revelaciones de la liga sudafricana.

Gracias a su crecimiento futbolístico, en 2025 fue fichado por el Mamelodi Sundowns, donde rápidamente se consolidó como una pieza clave del equipo, ganándose un lugar entre los futbolistas más destacados del balompié sudafricano.

Su rendimiento también le abrió las puertas de la selección absoluta de Sudáfrica, con la que participó en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 y posteriormente fue convocado para disputar la Copa del Mundo.

Durante el Mundial vivió uno de los momentos más difíciles de su vida

La participación de Jayden Adams en el Mundial estuvo marcada por una tragedia familiar.

El 27 de junio, la Asociación Sudafricana de Futbol (SAFA) informó el fallecimiento de Marianna Adams, abuela del futbolista, quien murió a los 72 años en un hospital de Stellenbosch.

De acuerdo con el organismo, la mujer falleció un día antes del partido entre Sudáfrica y Chequia, correspondiente al Grupo A del Mundial 2026.

A pesar del duro momento personal, Adams decidió jugar el encuentro y fue titular en el empate 1-1 frente al conjunto checo, resultado que representó el primer punto de Sudáfrica en la competencia.

Tras conocerse la noticia, el presidente de la SAFA, Danny Jordaan, expresó sus condolencias a la familia.

"Esta es una pérdida muy grande para la familia, los amigos y los seres queridos de Jayden. Nos unimos a su duelo por el fallecimiento de su abuela", señaló.

Días después, Sudáfrica consiguió una histórica clasificación a la segunda ronda de una Copa del Mundo tras vencer 1-0 a Corea del Sur.

¿Cuál fue el último partido que jugó Jayden Adams?

El último partido oficial que disputó Jayden Adams fue precisamente la victoria 1-0 sobre Corea del Sur, en la tercera jornada del Grupo A del Mundial de 2026.

Ese triunfo permitió que Bafana Bafana avanzara por primera vez en su historia a la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Aunque Sudáfrica posteriormente fue eliminada por Canadá en la siguiente ronda, Adams ya no tuvo participación en ese encuentro, por lo que el duelo ante Corea del Sur quedó registrado como el último partido de su carrera.

Un adiós que conmociona al futbol sudafricano

La muerte de Jayden Adams ha provocado una ola de mensajes de despedida por parte de clubes, compañeros y aficionados, quienes recordaron al mediocampista no solo por su talento dentro de la cancha, sino también por la fortaleza que mostró durante el Mundial, donde continuó representando a su país pese al reciente fallecimiento de su abuela.