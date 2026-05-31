¡A hacer historia! Lista final oficial de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

México fue el último país en hacer oficial su lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo, pero al fin ya se anunció de manera pública y sin sorpresas.

Con un video titulado "Al Llamado", narrado por la voz de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" recreada con apoyo de inteligencia artificial, la Selección Mexicana dio a conocer la lista definitiva de jugadores convocados por Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026.

El material estuvo centrado en la gente, la cultura mexicana y la importancia de la localía, en un torneo en el que la Selección Mexicana será coanfitriona junto con Canadá y Estados Unidos.

También lee: México se despidió de EU con triunfo ante Australia pero afición la manchó con peleas, golpes y riñas

❮ ❯

Estos últimos días le permitieron al Vasco resolver las últimas dudas que tenía en torno a ciertos jugadores que no por su calidad sino por su estatus físico, estaban en la tablita de superar o no el corte final, como era el caso de Alexis Vega.

Pero tras esta semana de trabajo y que llegaron los últimos seleccionados como lo fue César Huerta, además del partido en Pasadena ante Australia, todo quedó resuelto para el roster definitivo de 26 jugadores.

El objetivo: llegar como mínimo a cuartos de final

Ya con los 26 elegidos, el objetivo sigue siendo el mismo: al menos igualar lo que ha hecho México en las anteriores veces que fue anfitrión, tanto en 1970 como en 1986.

Es decir, alcanzar los cuartos de final del certamen, pero para ello deberá jugar un total de seis partidos: tres de fase de grupos, la ronda de 16avos, la de 8avos y así alcanzar cuartos

FMF tuvo que adelantar anuncio antes que FIFA lo 'quemara'

Cabe mencionar que la FMF tenía programado un evento este lunes en el Centro de Alto Rendimiento, donde se iba a dar a conocer la lista por voz de Javier Aguirre.

Sin embargo, debido al juego de preparación en Pasadena ante Australia y que el entrenador se tomó el máximo tiempo disponible para cerrar su lista, dicho evento ya no se pudo hacer.

También porque la FIFA dará a conocer oficialmente todas las listas de los 48 países este lunes a las cinco de la mañana, tiempo del centro de México, por lo que ya no tenía caso.

"La mayor experiencia deportiva que tuve como jugador fue el Mundial de 1986; espero que las nuevas generaciones apoyen a este equipo", dijo Aguirre en el video.

El sexto Mundial de Guillermo Ochoa

Esta será la sexta Copa del Mundo para el veterano arquero mexicano, lo cual es un récord para un futbolista nacional, ya que lo compartirá con gente como Cristiano Ronaldo, astro de Portugal y Lionel Messi, Campeón del Mundo con Argentina.

Habrá que ver si Javier Aguirre lo mantiene como segundo arquero o en una de esas pega la sorpresa y lo hace titular en esta justa mundialista por encima de Raúl Rangel.

Raúl Jiménez, por su primer gol en Mundiales

Este deberá ser la Copa del Mundo de Raúl Alonso Jiménez, la cuarta en su carrera, ya que en las tres previas: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 no fue titular.

Aunado a ello, el Lobo Mexicano no ha podido marcar su primer gol en Mundiales, por lo que es una asignación muy pendiente para él.

Johan Vásquez como el estandarte en defensa

Si hay un jugador que da garantías en esta Selección Nacional, ese es el defensa y Capitán del Genoa, Johan Vásquez, quien está claro que es el estandarte en defensa de este equipo mexicano.

Así que él será el bastión defensivo del combinado nacional, en un certamen en el que seguramente será exigido al máximo nivel por lo que deberá mostrar su capacidad futbolística.

No solo somos 26... Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxicopic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Los jugadores que ilusionan

En esta lista, también hay jóvenes que ilusionan y mucho a la afición mexicana, tal y como lo es Gilberto Mora con apenas 17 años, el cual deslumbra con su calidad en el terreno de juego.

También, están Brian Gutiérrez, mediocampista de Chivas que en cinco meses se coló a la Copa del Mundo gracias a su gran desempeño en el Rebaño Sagrado.

Y también Obed Vargas, quien dio el salto al Atlético de Madrid, en este año, club donde ha tenido buena cantidad de minutos, si bien no es titular indiscutible.

Para complementar, si bien no es un jovencito, sí que ilusiona mucho a la afición lo que pueda hacer Julián Quiñones, naturalizado mexicano y Campeón goleador de la liga de Arabia Saudita con Al Qadisiya.

Los que deben demostrar su capacidad

En este respecto, hay varios jugadores que están obligados a mostrar por qué fueron llamados: Edson Álvarez tras una mala temporada en Fenerbahce y su lesión; Santiago Giménez luego del desastre que fue su año en el AC Milán también por lesión; Orbelín Pineda como Campeón de Grecia con el AEK.

El naturalizado Álvaro Fidalgo, quien dejó al América para volver a España, su país de origen y así jugar en el Betis de Sevilla.

PORTEROS

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

DEFENSAS

Johan Vásquez

César Montes

Israel Reyes

Mateo Chávez

Jesús Gallardo

Jorge Sánchez

MEDIOCAMPISTAS

Edson Álvarez

Erik Lira

Luis Romo

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Obed Vargas

Orbelín Pineda

Gilberto Mora

Luis Chávez

DELANTEROS

Raúl Jiménez

Santiago Giménez

Julián Quiñones

Armando González

Guillermo Martínez

César Huerta

Alexis Vega

Roberto Alvarado

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias.