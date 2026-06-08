Sheinbaum suma a Liga MX para crear red nacional de escuelas de futbol

Directivos de la Federación Mexicana de Futbol y a representantes de los clubes de la Liga MX se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para presentar una estrategia nacional que busca ampliar la formación de niñas, niños y jóvenes a través del fútbol.

La iniciativa surgió después de un llamado público de la mandataria para que los equipos profesionales fortalecieran su participación en la creación de escuelas y academias deportivas. La propuesta apunta a que el Mundial de 2026 deje una estructura permanente de desarrollo para la niñez más allá de los estadios y los partidos.

Durante la presentación, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, informó que los 18 clubes de la Liga MX participarán en un modelo que conectará el fútbol escolar, las competencias formativas, las academias profesionales y las selecciones nacionales.

El Mundial como semillero de talento

Explicó que la estrategia ya cuenta con una base operativa construida junto con la CONADE, la SEP y la FIFA. Entre los principales avances destacó la expansión de la Copa Escolar, que pasó de 6 mil escuelas participantes en 2025 a más de 28 mil en 2026.

De acuerdo con las cifras presentadas, la participación estudiantil creció de 120 mil a más de un millón 130 mil alumnos en un año. El programa opera en las 32 entidades del país y cuenta con más de 2 mil entrenadores certificados.

SEMILLERO DE TALENTO.

La estrategia ya cuenta con una base operativa construida junto con la CONADE, la SEP y la FIFA. Foto: Cuartoscuro

La estructura también contempla una red nacional de detección de talento en México y Estados Unidos. Según la Federación, más de 11 mil futbolistas han sido observados en procesos de visorías, lo que derivó en 315 invitaciones a pruebas con clubes profesionales y 97 convocatorias a selecciones nacionales.

Escuelas, academias y becas

Con esta estrategia, los clubes fortalecerán sus fuerzas básicas mediante esquemas de becas deportivas y académicas para evitar que jóvenes con talento abandonen su formación por razones económicas.

Arriola destacó que actualmente existen más de 2 mil academias vinculadas al sistema de certificación de la Federación, con un alcance cercano a 168 mil niñas y niños. Además, más de 500 academias iniciaron procesos para obtener certificación durante 2026.

El director de la CONADE, Rommel Pacheco, sostuvo que la meta es construir un ecosistema nacional que permita detectar talento desde comunidades alejadas y conectar a los jóvenes con oportunidades de desarrollo deportivo y educativo.

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL.

La apuesta del gobierno y de la industria del futbol llega en la antesala del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

Los dueños respaldan el llamado de Sheinbaum

En representación de los propietarios de los clubes de la Liga MX, Alejandro Irarragorri sostuvo que el llamado de la presidenta encontró respaldo en todo el futbol profesional mexicano y afirmó que el compromiso será mantener la inversión en formación deportiva e infraestructura.

El empresario señaló que México combina una de las aficiones más grandes del mundo con la responsabilidad de generar mejores condiciones para la práctica del deporte. Por ello, dijo, los clubes deberán fortalecer la capacitación de entrenadores, las academias y los procesos de desarrollo de talento desde edades tempranas.

Irarragorri destacó que México se convertirá en el primer país en albergar tres inauguraciones de una Copa del Mundo y consideró que el torneo de 2026 puede convertirse en un punto de inflexión para el fútbol nacional.

"Hoy veo un futbol unido, veo una selección unida", afirmó al respaldar el trabajo de la Federación Mexicana de Futbol y de la Liga MX. Agregó que la meta es transformar la pasión histórica de los aficionados en mejores resultados deportivos para las próximas generaciones.

La apuesta del gobierno y de la industria del futbol llega en la antesala del Mundial 2026, torneo que tendrá a México como sede por tercera ocasión. El objetivo político y deportivo es que la justa internacional deje una red permanente de formación para la niñez, al tiempo que amplía la cantera de futuras selecciones nacionales en las ramas femenil y varonil.