Alonso Ancira no ha pagado; Sheinbaum lo vincula con orden de captura

La orden de aprehensión contra Alonso Ancira Elizondo sigue vigente porque el empresario no ha concluido el pago de la reparación del daño por el caso Agronitrogenados, afirmó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mandataria respondió a una pregunta sobre la detención de Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, investigada por su presunta participación en operaciones vinculadas con el presunto desvío de recursos públicos relacionado con la compra de la planta de fertilizantes.

Sheinbaum adelantó que la Fiscalía General de la República expondrá el estado del expediente para explicar la participación de los involucrados y el mecanismo mediante el cual se concretó la adquisición de Agronitrogenados por parte de Petróleos Mexicanos.

La presidenta sostuvo que la operación permitió vender a Pemex una empresa que, según las investigaciones, tenía un valor inferior al monto pagado.



La presidenta añadió que será la Fiscalía la encargada de explicar con detalle la situación jurídica del empresario. Foto: Cuartoscuro

Agregó que el propósito fue beneficiar al propietario de Altos Hornos de México y, presuntamente, a otros participantes en la operación, entre ellos el entonces director general de la empresa productiva del Estado.

Acciones oficiales y avances en la investigación de Agronitrogenados

Sobre la situación de Alonso Ancira, Sheinbaum fue enfática: "No ha acabado de pagar y también por eso se reavivó esta orden de aprehensión". Añadió que será la Fiscalía la instancia encargada de explicar con detalle la situación jurídica del empresario y los avances del caso.

La presidenta también indicó que el gobierno federal presentará una explicación integral del fraude relacionado con Agronitrogenados para mostrar cómo se estructuró la operación y el impacto que tuvo sobre el patrimonio de Petróleos Mexicanos.

El caso Agronitrogenados forma parte de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Informe sobre recuperación de bienes y casos de corrupción previos

La compra de la planta fue señalada por las autoridades como una operación que ocasionó un daño patrimonial a Pemex y derivó en procesos penales contra diversos implicados.

Sheinbaum también adelantó que la Unidad de Inteligencia Financiera ofrecerá un informe sobre la recuperación de bienes y recursos relacionados con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.

Explicó que ese reporte incluirá el avance de los procedimientos emprendidos en Estados Unidos para recuperar activos presuntamente obtenidos mediante actos de corrupción.

La presidenta describió a García Luna como un personaje "nefasto" y recordó que fue sentenciado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.

Añadió que, tras dejar el servicio público, continuó haciendo negocios que, según afirmó, ocasionaron un daño al erario mediante contratos y operaciones irregulares.

Sheinbaum sostuvo que el caso de García Luna refleja el modelo de seguridad que operó durante los gobiernos anteriores y justificó que la UIF informe sobre los recursos que el Estado mexicano busca recuperar.

Señaló que ese balance permitirá conocer el alcance de las acciones legales para resarcir el daño al patrimonio público.